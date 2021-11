Posti letto occupati dai no-vax e carenza per malati oncologici, la precisazione del Galliera

Nei giorni scorsi l'oncologo Andrea De Censi, direttore di struttura complessa del Galliera di Genova, aveva parlato di ospedale pieno e mancanza di posti per i malati oncologici a causa dei no-vax: "Ho passato una giornata - aveva dichiarato durante un evento legato festival del sapere di Focus - alla ricerca di un posto letto per un paziente in chemioterapia, con febbre a 39 e pochissimi globuli bianchi, quindi con un'infezione con rischio di sepsi grave. E non ho potuto ricoverarlo perché nel reparto di malattie infettive c'è un'occupazione molto elevata da parte di pazienti no vax con il covid. Siamo di fronte a un'altra ondata e nel mio ospedale il 60% almeno dei pazienti ricoverati con il Covid sono no vax e sono i più gravi".

A distanza di un paio di giorni sono arrivate alcune precisazioni da parte della direzione sanitaria del Galliera: "Il paziente al momento è seguito al domicilio dove effettua le terapie previste e opportune, al pari di quelle che avrebbe potuto effettuare in ospedale. Nei prossimi giorni il paziente potrà essere seguito nella strutture di day-hospital del reparto e dal nostro servizio domiciliare. Oppure rivalutato in base alla situazione clinica e ricoverato".

"Al momento in cui si è deciso per l’opzione della terapia domiciliare - sottolinea la direzione sanitaria dell'ospedale - presso la S.C. di Malattie Infettive erano comunque libere due camere di isolamento di II^ livello che sono destinate per i casi ad alta compromissione immunitaria. Nel caso in questione il ricovero sarebbe stato comunque effettuato se l’alternativa della terapia al domicilio non avesse rappresentato una valida possibilità. La Direzione valuterà tutti gli elementi per quanto avvenuto e adotterà i dovuti provvedimenti".