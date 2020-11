Moneglia, gallerie chiuse per un mese per rifare l'illuminazione

È scattata lunedì la chiusura delle cosiddetta “strada delle gallerie”, che collega Deiva Marina, Moneglia e Sestri Levante. Il tratto resta chiuso tra Moneglia e Sestri Levante per un mese, sino al 18 dicembre dalle 9 alle 17 e dalle 21.20 alle 5.20, weekend e festivi compresi.

La chiusura è necessaria per la realizzazione della nuova rete di illuminazione delle gallerie, teatro in passato di gravissimi incidenti, l’ultimo dei quali, mortale, risalente a inizio novembre, quando a perdere la vita è stato un motociclista 53enne.

Agli abitanti di Moneglia non resta dunque che utilizzare l’autostrada o il passo del Bracco per raggiungere Sestri Levante: per questo motivo la Asl 4 fornito per l’intera durate dei lavori un presidio infermieristico straordinario dalle 9 alle 17, mentre nella fascia oraria notturna Asl 4 renderà disponibile un servizio di Guardia Medica distaccato presso la Croce Azzurra Monegliese.