Galleria Mazzini libera dai ponteggi: il prospetto nord torna a splendere dopo 18 anni

Stava per diventare maggiorenne l’impalcatura che troneggiava all’ingresso nord di Galleria Mazzini, dividendola dallo spazio attiguo di largo Eros Lanfranco e via Roma. E invece, giorni fa, è stata finalmente rimossa.

Era nato quasi diciotto anni fa il cantiere di restauro della Galleria, per la precisione il 6 aprile del 2005. Con invadenti ponteggi, paratie e barriere in legno, i lavori avevano pressoché chiuso l’arco di entrata alla Galleria, impedendo alla luce di entrare e a commercianti e baristi di invitare i passanti nei loro locali.

In tutti questi anni i finanziamenti non sono mai stati sufficienti per completare l’opera e i commercianti della zona ironicamente “brindavano” ogni anno, spegnendo le candeline dell’ennesimo anniversario del cantiere. Anche se con un ritardo notevole rispetto a quanto preannunciato, oggi il prospetto nord di Galleria Mazzini, con la sua volta a botte sovrastata da una magnifica vetrata, torna alla luce, pulito e restaurato.

“Il prospetto è finalmente liberato dai ponteggi, e completamente ricostruito, semplicemente splendido – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – Si tratta di un intervento di grande qualità dell'area tecnica del Comune di Genova".