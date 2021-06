Chiude Bet, la coltelleria storica di Galleria Mazzini

Dopo 65 anni di attività gli eredi sono costretti ad abbassare la saracinesca per problemi burocratici: "Rabbia e delusione ma crediamo in noi"

Non nascondono la rabbia Franco e Lucia, i fratelli della Coltelleria Bet Giovanni fu Enrico di Galleria Mazzini, nel cuore del "salotto buono" genovese.

Dopo 65 anni di attività si vedono costretti ad abbassare la saracinesca del negozio, e non certo per problemi di produttività o mancanza di clientela affezionata: "La colpa è della burocrazia - spiegano i fratelli - lo scorso ottobre, in pieno covid, abbiamo perso a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro i nostri genitori; per lo Stato io e mia sorella non possiamo rilevare l'attività pur essendo gli eredi. Momentaneamente siamo chiusi ma crediamo in noi".

Un cavillo giuridico, quindi, obbliga i fratelli Bet a un lunghissimo e costoso iter burocratico che al momento non gli lascia altra scelta che svuotare il negozio.

Spariti dunque dalle vetrine, che da sole facevano fermare clienti e turisti, i coltelli, i coltellini e gli accessori per la barba, così un'altra luce del commercio genovese si spegne. Una perdita per il settore già in ginocchio per la crisi portata dalla pandemia, che ora dovrà fare a meno di una vera e propria istituizione nel comparto della coltelleria e della barberia.

La speranza dei fratelli è di poter riaprire un giorno, soprattutto per quei clienti che oggi si trovano smarriti: "Non esistono più realtà del genere", scrive una lettrice a Genova Today. "Mia mamma ci portava i coltelli a fare affilare negli anni Sessanta e anch'io mi sono sempre rivolta a Bet".

Al momento l'unica consolazione è l'e-commerce, dove sono garantiti la qualità e il lusso dell'azienda, ma che certamente non può regalare ogni giorno il sorriso di Lucia una volta varcata la soglia del negozio.