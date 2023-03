Il maestro mosaicista Gabiele Gelatti e i risseu di Genova su Rai 3: come rivedere il video

Con le sue opere - ultima lo stemma di Pra' realizzato in piazza Bignami - ha reso più belle le strade di Genova e non solo: il maestro mosaicista Gabriele Gelatti da anni porta avanti un'antica arte, quella del risseu. Con speciali ciottoli scelti uno a uno sulle spiagge liguri, uniti da una malta recuperata direttamente dalle fornaci, Gelatti compone disegni magnifici e restaura quelli antichi tramite un lavoro di pazienza e concentrazione: proprio di recente l'artista è finito al centro di una puntata di "Il posto giusto" su Rai 3, programma settimanale condotto da Giampiero Marrazzo e dedicato al mondo delle professioni (qui per guardare il video).

"Il mosaico di ciottoli è la forma più antica di mosaico al mondo - spiega lui alle telecamere - c'è una tradizione antichissima che risale a quattromila anni fa e al tempo stesso c'è una tradizione locale a Genova, che chiamiamo risseu, che poi vuol dire 'ciottolo' in genovese. È un'arte che non sappiamo esattamente come sia giunta a Genova ma sappiamo localizzarla nel tempo: nel Rinascimento, in un contesto di cultura elevata. Il risseu ha trovato grande fortuna nella nostra regione perché l'abbondanza di materiali fa sì che la Liguria sia piena di questi meravigliosi sagrati di ciottoli".

Per fare questi mosaici si usano materiali completamente naturali, come già raccontato da Gelatti a GenovaToday: i ciottoli raccolti sulle spiagge (anche i colori sono quelli originali, rossastri, bianchi e grigi) e il letto di malta di calce. I ciottoli sono inseriti profondamente nella malta un po' come fossero dei chiodi.

Il restauro - come quello del chiostro di San Bartolomeo della Certosa - è particolare e richiede una conoscenza dettagliata dei materiali e delle tecniche. Gelatti interviene eliminando gli elementi rotti e mancanti, demolendo anche la parte inferiore, e ricostruendo la trama del mosaico. Un mestiere che indubbiamente "avvicina molto alla natura - come conferma l'artista alla Rai -, di grande ispirazione, in cui 'vedo' con le mie mani e 'tocco' con i miei occhi. Il risseu è una descrizione del panorama ligure, sono montagne affacciate sul mare: immaginiamo il viaggio della pietra che si stacca dalla montagna, attraversa i torrenti e arriva al mare che la lavora come un artigiano. A quel punto c'è l'incontro con la mano dell'uomo". Con una sola ragion d'essere: la ricerca dell'eccellenza.