Tornano i 4x4 sulla spiaggia di Voltri: "Il nostro impegno per le scuole del territorio"

Tornano i fuoristrada sulla spiaggia di Voltri con un evento solidale, volto a raccogliere fondi per le scuole del quartiere.

Il 23 e 24 aprile, per la quarta volta, i 4x4 del Genova Fuoristrada Club organizzano lo "Shark Meeting" sulla spiaggia ponentina: 900 metri di arenile, 2 scogliere, dossi e dune per mettere alla prova i mezzi che arriveranno a Genova. Tanto l'entusiasmo degli organizzatori che, tra i danni della mareggiata e poi il covid, era dal 2018 che non tornavano a Voltri.

La manifestazione ha un risvolto solidale: "Pensiamo sempre al territorio che ci ospita, e ci fa piacere aiutarlo - spiega Daniele Giacinto, vice presidente del Genova Fuoristrada Club a GenovaToday -. L'ultima volta siamo riusciti a donare 1500 euro alla scuola primaria D'Albertis, quest'anno si replica, ci aspettiamo più di cento vetture da tutto il nord Italia e oltre, abbiamo iscrizioni da Svizzera, Francia, Principato di Monaco e altro. In più ci saranno i nostri piloti che con una donazione libera porteranno in tutta sicurezza bimbi e genitori a fare un giro off road con noi sui tracciati appositamente creati per l’evento, come se fossero taxi, per far divertire i passeggeri e allo stesso tempo fare del bene perché il provento verrà totalmente devoluto in beneficenza. Grazie al passaparola nelle scuole abbiamo avuto un buon riscontro, nel 2018 avevamo raccolto 882 manleve in due giorni, tanti i bambini curiosi di vivere la loro spiaggia da un altro punto di vista, con un'avventura diversa dal solito".

Il Genova Fuoristrada Club negli anni si è specializzato nel creare manifestazioni sportive non competitive con scopo benefico in spiaggia, e a Voltri sarà affiancato dal Civ per l'organizzazione della parte gastronomica e musicale. Il tutto con il patrocinio del Municipio Ponente e della Federazione Italiana Fuoristrada.

Spesso si parla di 4x4 in spiaggia anche in relazione alle polemiche sulla creazione dei percorsi sull'arenile: "Se sabato e domenica ci divertiamo - spiega Giacinto - lunedì mattina rimettiamo tutto a posto, stendiamo nuovamente la spiaggia e la puliamo togliendo rifiuti e detriti spesso accumulati sulla sabbia prima del nostro arrivo. Le associazioni di pescatori che insistono sulla spiaggia di Voltri hanno imparato a conoscerci e ci apprezzano perché sanno che non solo lasciamo tutto in ordine quando finisce la manifestazione, ma da quando arriviamo siamo sempre a loro disposizione per aiutarle in tutto. Per il resto aspettiamo i cittadini che vorranno venire a vederci: avranno a disposizione un palcoscenico di 600 metri, il lungomare" conclude Giacinto.