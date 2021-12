Fuochi d'artificio al Winter Park, c'è una nuova data

Anche quest'anno è ricco il programma di iniziative per grandi e piccini del Winter Park Genova, il luna park mobile più grande d'Europa, che ha aperto i battenti sabato scorso in piazzale Kennedy e resterà fino a sabato 16 gennaio 2022.

Il primo appuntamento da segnare in agenda è martedì 7 dicembre 2021, quando, alle 22.30, verrà recuperato (salvo imprevisti meteorologici) lo spettacolo pirotecnico di 15 minuti a cura di Settifireworks, che inizialmente doveva tenersi durante la giornata inaugurale, ma, a causa del mare mosso, è stato rinviato.

Il calendario di eventi prosegue mercoledì 15 dicembre con la Giornata dei Nonni e dei Nipoti, con sconti a discrezione del singolo operatore riservati ai nonni che accompagnano il proprio nipote in ogni attrazione del Winter Park, mentre venerdì 24 dicembre si festeggia la vigilia con Babbo Natale al Winter Park. Venerdì 31 dicembre è in programma la serata di Capodanno con sconti speciali dedicati, infine, giovedì 6 gennaio la Befana atterra al Winter Park, per far divertire tutti i bambini presenti.

Come da tradizione, il luna park della Foce organizza martedì 28 dicembre la Giornata dedicata alle persone con disabilità, una mattinata interamente ed esclusivamente dedicata a persone con disabilità, che potranno usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti. Orari e dettagli sui singoli eventi verranno forniti nei prossimi giorni.

Orari e info utili

Il Winter Park è in piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. Per accedere al Winter Park Genova è necessario il green pass, che sarà controllato a campione all'interno della manifestazione.