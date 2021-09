Sciopero per il clima di Fridays for future: aderisce anche Thosrby

Manifestazione in piazza De Ferrari venerdì 24 settembre 2021, il centrocampista della Sampdoria: "Ci vediamo in piazza, ci conto"

Anche il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby, noto per il suo impegno ambientalista, ha annunciato la sua adesione alla nuova manifestazione di piazza dei giovani di Fridays for Future.

Il movimento nato da dalla protesta di Greta Thunberg per chiedere alla politica un impegno concreto per gestire l’emergenza climatica in corso ha lanciato uno "sciopero globale per il clima" nella giornata di venerdì 24 settembre 2021 e a Genova la manifestazione si svolgerà in piazza De Ferrari.

Thorsby, che da questa stagione indossa la maglia numero 2 per ricordare i gradi entro cui limitare l'aumento della temperatura del Pianeta, ha condiviso sui propri canali social un video di Fridays for Future Genova scrivendo: "Ci vediamo venerdì in piazza. Tutti insieme. Ci conto".