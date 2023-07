Frida Kahlo arriva a Sanremo

Arriva a Sanremo dal 15 luglio al 29 ottobre 2023, presso il Palafiori, la mostra Frida Kahlo – Il senso della vita, prodotta da Navigare srl con il patrocinio del Comune di Sanremo e l’assessorato alla Cultura dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà.

Caratterizzata dall’uso della multimedialità, l’esposizione occupa lo spazio museale del Palafiori ed è un viaggio sensoriale alla scoperta del meraviglioso universo di Frida attraverso riferimenti storici e culturali, documenti, oggetti, fotografie, amori e passioni.

Curata da Vincenzo Sanfo, la mostra presenta gli aspetti più intimi della quotidianità di Frida, ritratta ad esempio dal celebre gallerista d’arte americano Julien Lévy che la conobbe a New York, diventandone amante negli anni ’30. Le immagini provengono dall’archivio privato di Lévy, recentemente ritrovato.

Preziosa è anche la sezione fotografica, nella quale si segnalano gli scatti del noto fotografo colombiano, Leo Matiz, intimo amico di Frida, ma anche quelli di altri celebri “sguardi” del suo tempo, tra i quali: Nickolas Muray, Carl Van Vechten, le fotografe Lucienne Bloch, Imogen Cunningham e Lola Álvarez Bravo, della quale si osserva una particolare immagine di Frida Kahlo sul letto di morte.

Per tentare di comprendere il fluido caos di Frida occorre entrare nel suo mondo. Un caleidoscopio di frammenti culturali e politici, di radici familiari ossimoriche (madre di origini spagnole e amerinde e padre tedesco naturalizzato messicano, il fotografo Guillermo Kahlo Kaufmann), di sofferenze per la malattia e poi per il grave incindente che la immobilizzò 18enne a letto e per gli aborti, ma anche di amori e passione, come quello per il muralista messicano e marito infedele Diego Rivera, nonché per altri uomini carismatici, come il bolscevico rivoluzionario Lev Trockij.

Lungo il percorso sulle tracce di Frida si presentano, quindi, le ricostruzioni fedeli in scala reale degli ambienti principali di Casa Azul a Città del Messico, dove la pittrice visse fino alla morte, nel 1954, a 47 anni, e poi le riproduzioni di abiti e gioielli caratterizzanti lo stile di Frida, a tutt’oggi omaggiato anche da grandi stilisti. Ancora, in mostra, lettere autografe, pagine di diario personale, incisioni, terrecotte della cultura Maya tanto cara all’artista e al marito Diego e, infine, la sezione dedicata alla immortale fama della pittrice, testimoniata da 41 bolli filatelici provenienti da tutto il mondo. A Frida è anche dedicata l’opera luminosa dello scultore Marco Lodola, in prestito alla mostra.

Frida Kahlo – Il Senso della vita è realizzata con il patrocinio del Comune di Sanremo, l’Ambasciata del Messico in Italia, il Consolato Generale del Messico a Milano e il Consolato Generale del Messico a Genova. Info, prenotazioni e costi biglietti: https://mostrafridakahlo.it/.