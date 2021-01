Frecce Tricolori, nella formazione 2021 c'è anche un genovese

Con orgoglio le istituzioni locali hanno annunciato l'ingresso di un genovese nel team delle Frecce Tricolori. «Complimenti ad Alessandro Sommariva - scrive sui suoi canali social il sindaco Marco Bucci -, che sarà l'undicesimo genovese a coronare il sogno di entrare nella squadra delle Frecce Tricolori. Non vediamo l'ora di poterlo ammirare nei nostri cieli compiere acrobazie e disegnare il tricolore: siamo sicuri con la bandiera di San Giorgio nel cuore!».

«"Le Frecce che volano su Genova, migliaia di persone con il naso all’insù. Non ci sarà più paura per il virus, ma solo orgoglio e un grande abbraccio tricolore". È questo il sogno del genovese Alessandro Sommariva, nuovo volto delle Frecce Tricolore. Un grande orgoglio per tutta la Liguria - fa eco il governatore Toti -, che aspetta di tornare alla normalità e rivedere i colori della bandiera italiana nei nostri cieli. Forza Alessandro, forza liguri!».

«Una bellissima notizia per la nostra regione e per Genova - commenta Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione -, Alessandro Sommariva, genovese, entra a far parte della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Alessandro ha un passato da sportivo essendo stato una promessa dello sci da giovane ed è ancora molto legato a Genova e al quartiere di Castelletto dove è cresciuto. Alessandro sei un orgoglio per tutti noi».

La formazione 2021 delle Frecce Tricolori è stata presentata lo scorso 22 dicembre.