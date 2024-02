Croce d'Oro di San Giorgio al tenore Francesco Meli: "Un grande onore e privilegio"

Il tenore Francesco Meli ha ricevuto dal presidente e assessore alla Cultura della Regione, Giovanni Toti, la Croce d'Oro di San Giorgio, la massima onorificenza, che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri, che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.

Meli, uno dei più noti cantanti lirici a livello internazionale, protagonista del 'Don Carlo', che ha inaugurato la stagione alla Scala di Milano, si va così ad aggiungere alle personalità premiate nelle scorse edizioni: il cantautore Gino Paoli e gli attori Elisabetta Pozzi e Tullio Solenghi.

Alla cerimonia, oltre al presidente Toti, sono intervenuti anche il sindaco di Genova Marco Bucci e il sovrintendente del teatro Carlo Felice Claudio Orazi. Ed è stato un grande successo di pubblico il concerto gratuito andato in scena al Carlo Felice di Genova subito dopo la consegna della Croce di San Giorgio. Ad esibirsi sono stati gli allievi dell'Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del teatro, insieme allo stesso Meli e alla coordinatrice dell'Accademia Serena Gamberoni.

L'evento, voluto dal tenore per ringraziare Genova e la Liguria per il premio ricevuto, ha portato in scena una selezione di brani, tratti dalle opere composte da alcuni dei più celebri compositori italiani ed europei. L'iniziativa è stata curata dalla coordinatrice delle Politiche culturali della Regione, Jessica Nicolini.

"Un grande onore e privilegio essere qui per ricevere questa onorificenza - dichiara il tenore Francesco Meli -. Da genovese, che ama Genova, non potrei chiedere di più".

La motivazione del premio