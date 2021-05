Per anni alla guida del 118, il dottor Francesco Bermano va in pensione: “Grazie Generale”

Dopo 40 anni di servizio, di cui molti trascorsi alla guida del 118, il dottor Francesco Bermano va in pensione e lascia il servizio attivo.

Bermano, savonese, è anestesista e rianimatore e si è specializzato nella gestione dell’emergenza, coordinando il servizio di soccorso extraospedaliero e gli interventi dell’intero sistema regionale del 118, accompagnandolo nella transizione a numero unico di emergenza. Sempre in prima linea, nella prima ondata di coronavirus aveva contratto l’infezione tornando al lavoro una volta guarito.

Moltissimi i messaggi per salutarlo, in primis quello del San Martino, dove il 118 ha la sede generale: «Il 'Generale', come è stato affettuosamente ribattezzato tra le mura di San Martino per la sua meticolosità, lascia un sistema solido, una squadra coesa pronta a proseguire sulla strada tracciata e una moderna tecnologia che il 25 giugno vedrà il termine dell’aggiornamento tecnologico di tutto il sistema dell’emergenza ligure e la predisposizione alla gestione del numero 116117 - fanno sapere dal Policlinico - Ma soprattutto lascia il ricordo indelebile, di una persona professionale tesa al raggiungimento dei propri obiettivi».

«La collaborazione col dottor Bermano è per noi di lunga data - ha aggiunto Lorenzo Risso, presidente Anpas Liguria - Al di là dei rispettivi ruoli, voglio sottolineare il rapporto umano fatto di rispetto e collaborazione che ci ha permesso di trovare le giuste soluzioni ai problemi che abbiamo dovuto affrontare in tutti questi anni. Il migliore augurio mio e di tutti i volontari delle pubbliche assistenze Anpas per questo nuovo capitolo della sua vita».