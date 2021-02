Maltempo, frana sull’Aurelia tra Moneglia e Sestri Levante

Ancora frane nell’entroterra ligure a causa del maltempo degli ultimi giorni.

Venerdì all’alba il terreno ha ceduto sull’Aurelia tra Moneglia e Sestri Levante, in frazione Bracco, a poche centinaia di metri dal bivio che scende verso Riva Trigoso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i tecnici Anas, che ha in gestione la strada. Non risultano interruzioni al traffico.