Think Tank Liguria 2030, Toti: "Estate straordinaria di ripresa"

Al Palazzo Ducale di Genova si tiene la 6° edizione del Think Tank Liguria 2030, un forum organizzato dal gruppo Ambrosetti, specializzato in consulenza in ambito economico e d'impresa, per condividere, con relatori nazionali e internazionali, le iniziative poste in essere dalle aziende e dalle istituzioni del territorio ligure.

Il Forum conclude l'annuale percorso di analisi e approfondimento del Think Tank Liguria 2030, con nuove proposte per il rilancio dell'economia della Liguria, puntando sul contributo decisivo di economia del mare, turismo e alta tecnologia.

All'evento è presente anche il presidente ligure Toti che ha dichiarato: "Il Forum Ambrosetti è ormai un appuntamento tradizionale, il tagliando della nostra economia in un’estate particolarmente importante per la Liguria. Un’ economia che oscilla infatti tra la ripresa straordinaria del turismo, dell’artigianato, dell’ export e della logistica, ma anche sulla difficoltà data dalla guerra ai confini con l’Europa, sull’ inflazione che colpisce le famiglie, sulla crisi energetica".

Durante la quinta edizione del Forum del 2021 sono stati analizzati i tre ambiti di maggior impatto economico per la Liguria: completamento delle opere infrastrutturali programmate, valorizzazione del patrimonio territoriale, attuazione del modello Liguria 5.0. Nell'edizione 2022 del Forum saranno presentati i dati aggiornati raccolti nell'ultimo anno e saranno affrontate le priorità di indirizzo e di investimento a supporto del processo di pianificazione strategica, in linea con le indicazioni provenienti dalla programmazione nazionale ed europea e, in particolare, dal Pnrr.

Giovanni Toti ha poi aggiunto: "Come tutti i momenti di grande cambiamento si incontrano difficoltà ma anche opportunità del nostro territorio e oggi siamo qui per fare il tagliando, con l’aiuto dell’ indicatore dello studio Ambrosetti che ogni anno ci fornisce in modo neutrale un cruscotto con cui per orientare le nostre scelte insieme agli stakeholder della Regione".

The European House - Ambrosetti ha avviato nel 2016 l'iniziativa "Liguria 2022", una piattaforma di discussione e confronto tra gli attori pubblici e privati per rilanciare, attraverso progettualità concrete e una strategia di medio-lungo periodo condivisa, il modello di sviluppo del territorio ligure.

Nel percorso pluriennale, l’emergenza COVID-19 e l'impatto del conflitto ucraino sull'economia globale hanno rappresentato un momento storico di discontinuità aprendo un nuovo scenario per la Liguria. Per questo è stato creato "Liguria 2030", un nuovo Forum che guarda alla ripartenza, allo sviluppo e al futuro economica della Liguria.