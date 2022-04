La fontana restaurata di piazza Rossetti si illumina con i colori dell’Ucraina

Giallo e blu a ricordare la bandiera ucraina, come supporto alla popolazione colpita dalla guerra: questi sono i colori con cui è stata illuminata la fontana di piazza Rossetti, inaugurata lunedì sera dall'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi e il presidente del Municipio Medio Levante Francresco Vesco, insieme ai rappresentanti di Aster.

L’iconica fontana della Foce, la terza in città per grandezza, è stata sottoposta a lavori di restauro che sono durati un mese e hanno comportato la sostituzione 100 ugelli, da ottone ad acciaio in inox, in vasca per ottimizzare il getto e per evitare gli atti vandalici.

È stato anche realizzato l’impianto di illuminazione scenografica a colori, con l’installazione di 53 faretti. La scala cromatica, articolata in sei gruppi di luce, è gestita da una centralina configurabile anche da remoto, come per la fontana di piazza De Ferrari.

Come era stato anticipato dal convegno aziendale "Extra&Ordinario", Aster aveva installato già a inizio mese i led per colorare i getti d'acqua: dopo la fontana di De Ferrari dunque anche quella di piazza Rossetti si accende con i proiettori installati tra gli ugelli. Anche in questo caso - come con i colori della bandiera ucraina - si potranno programmare le tonalità su richiesta della civica amministrazione, per aderire a Giornate mondiali, in occasione di eventi speciali o per mostrare solidarietà.