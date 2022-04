Aster "colora" la fontana di piazza Rossetti

Luci su piazza Rossetti, precisamente nella fontana. Come anticipato al convegno aziendale "Extra&Ordinario" Aster ha installato e attivato i led per colorare i getti d'acqua, una nuova illuminazione scenografica nel quartiere della Foce.

Dopo quella di De Ferrari (dove è attesa l'illuminazione delle siepi laterali), anche la fontana si accende con cinquanta proiettori posizionati tra i cento augelli. Anche in questo caso si potranno programmare i colori su richiesta della civica amministrazione, per aderire a Giornate mondiali o per eventi speciali in città.

Le luci si accenderanno anche sulla scogliera e sul castello di Nervi, come anticipato da Sergio Manenti il resposanbile settore impianti di Aster.