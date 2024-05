Festa dell'Europa: la fontana di piazza De Ferrari diventa blu

La fontana di piazza De Ferrari si è illuminata di blu per la festa dell'Europa nella serata di giovedì 9 maggio 2024. L'iniziativa del Comune è un omaggio cromatico e simbolico all’Unione Europea e ai suoi valori fondamentali di pluralismo, tolleranza, giustizia, solidarietà, non discriminazione e uguaglianza. I festeggiamenti proseguiranno poi sabato 11 maggio con un evento di inclusione sportiva: la Giornata della Vela Solidale.

L’iniziativa, organizzata da Assonautica Genova, Fondazione Cepim e Centro Europe Direct del Comune di Genova nel quadro di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, consentirà ad alcuni giovani con disabilità intellettiva di origine genetica di percorrere un giro in barca con partenza dalla Marina Molo Vecchio del Porto Antico, nei pressi della Biosfera.

Durante la navigazione, le emozioni provate dai ragazzi saranno accompagnate dallo sventolare delle bandiere europee appese sull’imbarcazione, messa a disposizione dallo Yacht Club Genova.

Giornata dell'Europa: perché il 9 maggio

La Giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee.

La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione Europea, dopo alcuni passaggi intermedi quali l’istituzione della CECA - Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio - e della Comunità Economica Europea, fino alla nascita dell’Unione Europea dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. La Dichiarazione Schuman è nota anche come 'Discorso dell’Orologio', dal nome del Salone del Quai d’Orsay di Parigi dove la dichiarazione fu pronunciata.

Quest’anno la Giornata dell’Europa precede di un mese l’appuntamento con le Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, in programma in Italia l’8 e il 9 giugno e, nel Vecchio Continente, tra il 6 e il 9 giugno.

L’illuminazione della piazza De Ferrari e la Giornata della Vela Solidale sono iniziative realizzate con il contributo del Centro Europe Direct del Comune di Genova, nato come tutti gli altri Centri Europe Direct su indicazione della Commissione Europea allo scopo di rinnovare le reti di informazione al pubblico.

In particolare, l’obiettivo dei Centri Europe Direct è di diffondere l’informazione comunitaria per coinvolgere i cittadini europei nel processo di costruzione dell’Unione, con strumenti, metodi e locali attrezzati ben visibili e accessibili. I target privilegiati sono scuola, giovani e mondo no-profit.

I Centri Europe Direct organizzano anche conferenze, seminari a tema e, a richiesta, incontri nelle scuole su argomenti comunitari con relatori, rappresentanti della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, esperti in materie comunitarie.