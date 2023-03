Regione, sbloccata lista d'attesa della gravissima disabilità: in arrivo 15,7 milioni

Via libera della Regione Liguria all’assegnazione a favore di Alisa di 31,8 milioni di euro per l’annualità 2023 per il finanziamento delle misure dedicate alla non autosufficienza e in particolare per i progetti di gravissima disabilità, grave disabilità, Progetti di vita indipendente e progetto “Meglio a casa”.

Con questo provvedimento Regione Liguria assegna ai distretti socio-sanitari il budget di spesa per il primo semestre 2023 pari a 15.729.724,50 euro grazie al quale, oltre a proseguire i progetti già attivi, sarà possibile erogare il contributo della gravissima disabilità a chi è attualmente in lista d'attesa.

"Un provvedimento fondamentale, con il quale andiamo a sbloccare la lista d’attesa, che non scorreva da diversi mesi, per i tanti disabili gravissimi che hanno i requisiti per accedere alla misura - dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone - Vengono così finanziati i progetti già in essere per i cittadini liguri non autosufficienti e le loro famiglie, che continueranno a beneficiare di un importante contributo economico e sostegno alla domiciliarità".



"Si tratta di un provvedimento doveroso per dare assistenza anche alle 153 persone in condizioni di gravissima disabilità - prosegue Giampedrone - che, da luglio 2022, aspettavano di poter vedere attivati i progetti personalizzati strutturati insieme agli operatori dei servizi socio-sanitari. I progetti di gravissima disabilità, grave disabilità, Progetti di vita indipendente e il progetto 'Meglio a casa' sono strumenti di sostegno concreto per chi deve affrontare le tante sfide quotidiane legate alla disabilità".



I fondi sono così ripartiti: 9.866.597,58 euro per i disabili gravissimi; 1.878.230,76 euro per i disabili gravi; 3.234.896,15 euro per i progetti di vita indipendente; 750.000 euro per il progetto “Meglio a casa”.