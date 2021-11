Fondi Pnrr per il trasporto pubblico locale: a Genova destinati 215 milioni

Al Comune di Genova arriveranno in totale 215 milioni per interventi di potenziamento del trasporto pubblico locale. In particolare 43,8 milioni saranno destinati al progetto di completamento della stazione della metropolitana di piazza Corvetto, mentre 173,7 milioni finanzieranno la filovia prevista dal sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale.

L’intervento prevede la realizzazione di una rete filoviaria di circa 50 km, che sarà realizzata prevalentemente su sede riservata o protetta. Gli schemi dei due decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sono stati approvati oggi giovedì 4 novembre dalla conferenza Stato-Regioni e saranno emanati nelle prossime ore rendendo effettive le assegnazioni.

Queste misure rientrano nel Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, come anche gli altri importanti decreti definiti nella stessa riunione che riguardano il trasporto pubblico locale. Sono stati assegnati 1,3 miliardi di euro alle città metropolitane e ai comuni con più di 100.000 abitanti, tra cui Genova, per l’acquisto di autobus e mezzi non inquinanti.

I comuni e gli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno attenersi ad un rigido cronoprogramma e concludere gli interventi pianificati entro il 2026. Inoltre i bandi di gara dovranno rispettare il principio di non arrecare danni all’ambiente, inserendo specifiche clausole nei capitolati, così da contribuire alla transizione ecologica.

Il deputato genovese della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione trasporti, ha commentato così la notizia: