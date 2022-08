Pnrr, come saranno ripartiti gli 89 milioni di euro per asili e scuole d'infanzia in Liguria

In arrivo 89 milioni dai fondi Pnrr per le scuole liguri: sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infazia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation Eu. Nella nostra regione potranno essere attuati, con questi soldi, 59 interventi per scuole dell’infanzia e per asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni.

Questo l’elenco dei comuni destinatari secondo il riparto comunicato dal ministero.

Asili nido

-Ammessi :Calice Ligure (610.000) , Taggia (1.400.000), Luni (900.478)Imperia (2.1689.576), Diano Marina (1.206.412), Stella (52 0.000), Cogoleto (135.000), Savona (647.012), Rapallo (865.000), Albenga (1.430.000), Arenzano (405.025).

-Ammessi con Riserva (finanziati ma con richiesta di specifiche progettuali):

Ne (475.530), Giustenice (1.490.000), Cervo (1.725.000), Rovegno (637.000)

Alassio (903.540), Imperia (3.800.000), Vado Ligure (1.285.000), Cairo Montenotte (1.112.093) Millesimo (2.000.000), Carasco (155.000)

Carcare (980.000), Campomorone (268.400), Genova (1.566.000),

Genova (1.799.200),Genova (1.261.000), Borghetto S.Spirito (5.380.000)

Pietra Ligure (935.000), Genova (1.030.900), Genova (1.136.200),

Genova (1.137.500), Genova (1.319.500), Castelnuovo Magra (795.000)

Genova (2.532.400)

-Ammessi con importi da rimodulare:

Albissola Marina (1.820.634), Varese Ligure (991.000)

Camporosso (806.400)

Poli infanzia

-Ammessi: Sanremo (1.752.000), La Spezia (2.887.600)

-Ammessi con Riserva (finanziati ma con richiesta di specifiche progettuali):

Pontedassio (600.000), Imperia (4.032.848), Torriglia (2.339.545)

Arcola (2.118.168), Albisola Superiore (723.460), Finale Ligure (2.866.710)

S.Stefano di Magra (400.000)

Infanzia e poli infanzia

-Ammessi: Borgio Verezzi (537.000),

Chiavari (2.350.000), Genova (2.730.000), Sanremo (1.949.760)

Taggia (1.500.000)

-Ammessi con Riserva (finanziati ma con richiesta di specifiche progettuali):

Levanto (1.651.433), Alassio (2.871.553), Sarzana (110.000) Rapallo (3.750.000), Vezzi Portio (500.000), Sassello (480.000), Genova (3.511.200)

-Ammessi con importi da rimodulare: Diano Marina (2.222.222)

"Una misura importante per la Liguria attesa e condivisa, frutto di un lavoro congiunto. Si tratta di una cifra consistente: essersi battuti per avere risorse straordinarie per il territorio ha dato buoni frutti nel confronto con il ministero e nel lavoro costante in commissione istruzione delle Regioni - commentano gli assessori alla Scuola e all’Edilizia Scolastica della Regione Liguria -. I finanziamenti serviranno per la costruzione di nuovi plessi di asili nido e scuole dell’infanzia, ricostruzioni, riqualificazioni nell’ottica di un sistema 0-6 anni sempre più integrato sia dal punto di vista educativo sia dal punto di vista degli spazi. Si tratta di risorse che abbiamo seguito in maniera congiunta con attenzione nella logica di un Pnrr che segue bandi nazionali, ma che è stata coordinata nella presentazione delle istanze dal lavoro di Regione Liguria. Il tutto si va aggiungere ai 37 milioni di finanziamenti del Piano Scuola 4.0 appena destinati al nostro territorio per il primo e secondo ciclo scolastico”.