All'Iit 4 milioni per studiare la sinfonia dell’attività cerebrale e l’energia nelle piante

Quattro milioni di euro per due progetti dedicati, rispettivamente, alla sinfonia dell'attività cerebrale e all'energia nelle piante: questi i fondi che andranno all'Iit nell'ambito dei prestigiosi European Research Grant, fondi per progetti europei di ricerca che l’organismo dell’Unione Europea assegna a ricercatori di eccellenza.

A condurre le ricerche in questi due ambiti specifici sono l’italiano Alessandro Gozzi e il tedesco Fabian Meder che approfondiranno così i loro progetti. I due ricercatori sono infatti risultati vincitori di due finanziamenti da parte dell’European Research Council, comunicati, ed entrambi avranno a disposizione circa 2 milioni di euro, per i prossimi 5 anni, per consolidare la loro attività di ricerca come ricercatori indipendenti.

A Genova due milioni per studiare le cariche elettriche sulle foglie delle piante

Fabian Meder è un ingegnere dei materiali, formatosi all’Università di Brema in Germania, che dopo avere lavorato in 7 istituti di 4 paesi diversi – Germania, Irlanda, Svizzera e Italia – è dal 2017 ricercatore dell’Iit presso il Bioinspired Soft Robotics Lab a Genova. I suoi interessi di ricerca spaziano tra la scienza dei materiali e la biologia, studiando in particolare i processi che accadono all’interno delle piante. Grazie al finanziamento dell’Erc, Meder potrà approfondire i meccanismi che permettono la generazione di cariche elettriche sulla superficie delle foglie delle piante, quando queste entrano in contatto con materiali artificiali o gocce di pioggia.

Il progetto di studio, intitolato EpiC, si pone l’obiettivo di definire come materiali artificiali possono essere usati per variare le cariche elettriche generate e i conseguenti effetti sulla fisiologia della pianta, così da arrivare alla creazione di una nuova piattaforma tecnologica di microreattori e sensori da collegare e alimentare direttamente sulle foglie.

La "sinfonia" che permette di modulare i pensieri e i ricordi

Alessandro Gozzi è un neuroscienziato ed esperto di tecniche di imaging cerebrale, a oggi coordinatore del centro di Iit a Rovereto. Gozzi ha conseguito un master in biotecnologie e un dottorato di ricerca in Imaging biomedico presso l'Università di Verona; dopo un iniziale periodo di ricerca nell'industria farmaceutica, nel 2010 è entrato a far parte dell’Iit.

Nel 2018 Gozzi si è aggiudicato un primo finanziamento Erc finalizzato a studiare i meccanismi di alterazione della connettività cerebrale in malattie quali autismo e schizofrenia. Quest’ultimo finanziamento, gli permetterà di approfondire uno specifico aspetto dell’attività cerebrale, quella spontanea. Il progetto vincitore, nominato Brainamics, ha infatti come focus principale l’indagine di quella “sinfonia” di segnali elettrici che caratterizza l’attività del cervello anche quando è a riposo, giocando un ruolo chiave nel modulare i pensieri, i ricordi e la coscienza. Gozzi analizzerà come i neurotrasmettitori, i messaggeri chimici del cervello, plasmano questo intricato balletto neurale. Una conoscenza che potrà permettere di capire come sia possibile modulare in maniera non invasiva l’organizzazione e i ritmi dell’attività cerebrale spontanea anche a scopi terapeutici, intervenendo così per il trattamento dei disturbi neurologici o per il miglioramento delle funzioni cognitive.