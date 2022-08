Fondi per anoressia e bulimia: "Menzogne da Regione Liguria"

Ieri la Regione comunicava il passo avanti contro l'anoressia e la bulimia con l'approvazione di una legge all'unanimità. "Un'implementazione al progetto basato sulla prevenzione" grazie al quale potenziare "la presa in carico e di cura dei pazienti, adulti e minori che soffrono di disturbi della nutrizione e alimentazione".

Il comunicato titolava sui fondi e diceva chiaramente: "Il provvedimento stanzia 667.500 mila euro per il biennio 2022-2024 anche per l’istituzione di una cabina di regia regionale per la valutazione dei casi più complessi e un protocollo che consenta l'intercettazione precoce dei disturbi". Durissima la replica delle associazioni liguri che combattono al fianco delle famiglie. Prime fra tutte la onlus "Mi nutro di vita".

"È una menzogna", dice con un video il presidente Stefano Tavilla papà di Giulia, morta a 17 anni per bulimia. "Non deve passare come uno stanziamento regionale e la Regione non dove farsi bella di una cosa che già esiste ed è uno stanziamento ministeriale che è stato indicato nell'ultima legge di bilancio". E per cui si aspetta il 21 agosto l'approvazione dal Ministero: "Le regioni dovevano solo recepire un referente regionale per queste patologie che individuasse un tavolo di lavoro con tutte le figure preposte e indicate", continua Tavilla che poi si rivolge direttamente a Toti: "Presidente e Regione Liguria non avete approvato e stanziato proprio un bel niente, finiamola di fare campagna elettorale e cercare consensi intorno a un mondo che proprio in questi giorni sta vivendo grandi e sempre maggiori dolori" e infine l'appello per chiedere alla politica rispetto: "Mettetevi una mano sulla coscienza, per favore. Se devo continuare ad indignarmi , continuerò a farlo perché non voglio che si giochi sporco nei confronti di un mondo che di tutto ha bisogno tranne che di essere preso in giro".