Foce, traffico in tilt per il Salone Nautico

Mattinata di traffico nella zona della Fiera di Genova e della Foce per l’afflusso di visitatori al Salone Nautico.

Dalle prime ore di domenica, giornata in cui si attende il più alto numero di visitatori, in zona Foce si sono creati rallentamenti e corsa ai parcheggi, con una lunga coda di auto incolonnate sulla Sopraelevata in direzione levante.

A questo si aggiunge la viabilità compromessa in zona via Tolemaide, corso Torino e via Invrea dopo la rottura di un tubo dell’acqua, venerdì sera, che ha allagato l’incrocio rendendolo inagibile. La viabilità è stata ripristinata sabato, ma l’area non è ancora tornata completamente pulita.