Nuove siepi e illuminazione e pulizia della fontana, piazza Rossetti si rifà il look

Uomini di Aster al lavoro per un restyling di una delle aree più frequentate della Foce

Scatta il restyling per piazza Rossetti, una delle aree più frequentate da famiglie e bambini della Foce.

Gli uomini di Aster sono al lavoro da lunedì mattina per una serie di interventi che vanno dal reimpianto degli arbusti di pitosforo sino alla pulizia della fontana, in questi giorni svuotata allo scopo. Verrà poi sostituito l'impianto di illuminazione con faretti a led e nuovo cavo in neoprene.

La storia di piazza Rossetti

Piazza Rossetti, ha fatto sapere Aster, ha iniziato a prendere forma nel Novecento, dietro progetto di Luigi Carlo Daneri. I lavori sono proseguiti a singhiozzo a partire dagli Anni Trenta, soprattutto a causa della Seconda Guerra Mondiale, nei decenni successivi fino alla conclusione nel 1958. A oggi la piazza è riconosciuta a livello internazionale come uno degli esempi più alti del Razionalismo italiano.