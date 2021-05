Foce, ripulito piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto: rispuntano i parcheggi

Aster ha terminato i lavori di risistemazione dell'area rendendo nuovamente disponibili posteggi prima non utilizzabili

Eliminata ormai la montagna di detriti che era stata stivata alla Foce, nei pressi dell'ex Fiera, per i lavori di messa in sicurezza del Bisagno, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto rispuntano (fondamentali) parcheggi.

Aster ha infatti reso noto che nei giorni scorsi sono terminati i lavori di pulizia del piazzale, che hanno reso fruibili due altre serie di parcheggi.

«In caso di mareggiata, è necessario ricordare a tutti che, in ogni caso, l'area non è fruibile - ha fatto notare la partecipata del Comune - A tale proposito, dietro suggerimento della Civica Amministrazione, stiamo predisponendo apposita cartellonistica».