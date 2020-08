«Senza cena? Chiedi e tutto ti sarà dato», alla Foce il minimarket solidale

«Non andare a dormire senza cenare: chiedi e tutto ti sarà dato». L'offerta campeggia sulle vetrine di un minimarket di via Trebisonda, nel quartiere della Foce, e nelle ultime ore sta ricevendo decine di condivisioni e commenti sui social per il potente messaggio solidale che trasmette.

Il cartello è stato affisso dai titolari del negozio, una famiglia di giovani pakistani che ha deciso di dare un contributo in questo momento così difficile per tante persone che fanno i conti con le conseguenze del lockdown da coronavirus.

A diffondere la foto Paolo Vanni, storico gestore della Biblioteca Berio, che ha raccontato anche la storia del negozio: «Wasim è l'insegna del negozio aperto tutti i giorni, domenica inclusa, con orario no stop. Lo gestiscono giovani pakistani appartenenti alla stessa famiglia. Persone gentili e socievoli che conosco da anni avendo avuto l'ufficio proprio sopra di loro. Quando ho chiesto loro il perché del cartello mi hanno risposto che il Covid ha messo in difficoltà economica tante famiglie del quartiere - ha spiegato - E loro conoscono molte persone che mangiano una volta sola al giorno. Non hanno aggiunto altro, come se fosse assolutamente scontato il loro comportamento. Se proprio si sente di fare qualcosa se capita in zona Foce si fermi e compri qualcosa da questi ragazzi».