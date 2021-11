Il luna park torna dopo lo stop per il covid

Si riaccendono le luci sul luna park dopo un anno di stop dovuto all'epidemia da covid-19.

La location resta la Foce e il trasferimento è rinviato al prossimo anno: "Abbiamo lavorato per tenerlo in piazzale Kennedy e non è stato facile", spiega l'assessore al Commercio e Grandi Eventi Paola Bordilli. È in via di definizione, infatti, l'accordo con il Comune di Genova con il Winter Park che manterrà il numero di giochi e giostre ma dovrà "stringersi" e convivere con il cantiere del Waterfront di Levante: "Si è definito lo spazio consentendo al cantiere di lavorare ma al contempo di garantire tutte le 109 attrazioni del 2019".

Per la data di apertura si pensa al 4 dicembre ma la conferma ufficiale deve ancora arrivare, così come si attendono le norme di accesso per il covid. Dopo l'ultima edizione da record che segnò 230mila presenze, quest'anno i giostrai dovranno fare i conti con accessi numerati, distanziamento e mascherine: "Non abbiamo ancora ricevuto le linee guida ma quest'anno sarà diverso", spiegano dal Winter Park e sul trasferimento: "Non si sa ancora, non è facile trovare un'aria così grande". In epoca pre covid, però, era stato più volte indicato il quartiere di Cornigliano come location possibile.