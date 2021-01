Lavori alla rete elettrica alla Foce, possibili disservizi: le vie coinvolte

Lavori alla rete elettrica mercoledì 13 gennaio alla Foce.

Le squadre di E-distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a media e bassa tensione, saranno al lavoro per sostituire una parte d’impianto danneggiato e una cassetta stradale, con conseguenti possibili disservizi alla rete elettrica.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolte dalle 12 alle 16. Le vie interessate saranno:

via Rimassa da 37 a 47, 133r, 135r, 137r, 139r, 141r, 143r, 145r, 147r, 153r, 155r, 157r, 159r, 161r, 167r;

via Cecchi 26r, 30r, 32r, 34r, 36r, 38r;

via Morin 33r, 39r, 41r, 43r, 45r, 49r.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere riattivata, e la raccomandazione è di fare particolare attenzione all’uso di elettrodomestici e ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.