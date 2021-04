Scout e volontari ripuliscono la Foce del Bisagno: riempiti 79 sacchi di spazzatura

Nuova missione ecologica di Genova Cleaner, l’associazione genovese che ha come mission ripulire in maniera partecipata la città.

Domenica 18 aprile 2021 sei ragazzi dell'associazione hanno supportato i gruppi scout Genova 51, Genova 53 e il gruppo Hydra nella pulizia della Foce del Bisagno.

Un totale di 57 ragazzi lavorando per meno di 2 ore hanno raccolto 79 sacchi divisi come sempre in plastica vetro e indifferenziata, oltre a numerosi rifiuti ingombranti.

Genova Cleaner ha spiegato: «Invitiamo come sempre chiunque faccia parte di un gruppo già formato (scout, squadra sportiva, associazione o società) a scriverci per organizzare con noi una spedizione di pulizia, saremmo molto lieti di coinvolgere piu? gruppi possibili e riuscire a ripulire la nostra citta? nonostante le restrizioni».