Pasticceria salata: Focaccia di Recco segnalata come miglior piatto al mondo

"Taste Atlas", uno dei più importanti siti internet dedicato ai cibi locali del mondo, ha incoronato la Focaccia di Recco come miglior piatto al mondo nella pasticceria salata. Una bella soddisfazione per il consorzio Focaccia di Recco col formaggio che ne ha dato notizia sui propri canali social e che attraverso le sue battaglie ha ottenuto la tutela europea dell'Indicazione Geografica Protetta (Igp) per la famosa specialità gastronomica. Dal 2015, infatti, la focaccia di Recco è diventata il 278esimo prodotto d'eccellenza che rappresenta l'Italia nel mondo.

La guida "Taste Atlas" ha pubblicato la classifica con quelli che vengono considerati i migliori dieci piatti al mondo per quello che riguarda la pasticceria salata e la Focaccia di Recco si trova al primo posto con la seguente motivazione. "Questa deliziosa focaccia ripiena di formaggio proviene dalla città di Recco, capitale gastronomica della Liguria, dove può essere trovata in ogni pasticceria, pizzeria e ristorante. Si narra che sia stato inventato nel XII secolo quando, secondo la leggenda, i cittadini di Recco preparavano questo piatto per i crociati con i pochi ingredienti disponibili: farina, acqua, olio e un po' di formaggio. A differenza della maggior parte delle altre focacce, questa è fatta senza lievito e presenta una crosta sottilissima, tirata a mano, farcita con il formaggio di latte vaccino morbido e dal sapore delicato dei pascoli alpini chiamato stracchino o crescenza. Alla fine dell'800 la focaccia di Recco era ormai tradizionalmente associata alla celebrazione di Ognissanti, ma oggi viene preparata e gustata durante tutto l'anno".

Anche il presidente della Regione Giovanni Toti si è complimentato con il consorzio: "Il riconoscimento non ci stupisce affatto. Viva la Focaccia di Recco, viva le inimitabili eccellenze della Liguria".

Nella top 10 figurano anche, in ordine di classifica: la Bougatsa di Serres (Grecia), il Burek sa sirom della Croazia, la Zeljanica della Bosnia, il Kibinai di Trakai in Lituania, il Burek preparato in Bosnia, la Tiropita greca, il Pastel del Brasile, il Karipap della Malesia e le Empanadas Tucumanas della provincia di Tucuman, in Argentina.