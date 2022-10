Voli salvavita per bimbi, onlus genovese diventa ambasciatrice della città nel mondo

Flying Angels Foundation, onlus nata a Genova e specializzata nel finanziamento di voli salvavita per bambine e bambini di tutto il mondo che necessitano di cure non disponibili nei loro paesi d’origine, è stata nominata Ambasciatrice della città nel mondo. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dal sindaco Marco Bucci giovedì 12 ottobre 2022 nel corso della cerimonia del 'Giorno di Genova e di Colombo' nel Salone del Maggior Consiglio Palazzo Ducale.

A riceverlo il vicepresidente Vittorio Doria Lamba, uno dei fondatori benemeriti, che ha commentato: "A Genova Flying Angels deve tanto: forte della sua storica vocazione alla tutela della salute dei bambini, è la città che ha dato i natali a questo progetto sociale unico nel suo genere e che continua ad alimentarlo in termini di competenze professionali e di risorse materiali e umane, fondamentali per costruire, a partire da qui, un’ampia rete di solidarietà, che travalica i confini del nostro paese. È quindi un grande orgoglio e un onore, per noi, ricevere ufficialmente il titolo di Ambasciatori di Genova nel mondo, impegnandoci a svolgere l’importante missione civica di mettere la nostra città sempre più al centro di un prezioso sistema internazionale di relazioni sociali e solidali".

Dal 2012 a oggi, collaborando con oltre 100 organizzazioni non profit italiane e internazionali, Flying Angels ha raggiunto oltre 2.400 bambini di quasi 80 paesi del mondo, finanziando oltre 4.500 biglietti aerei, tra cui quelli relativi a oltre 80 missioni mediche che si sono recate direttamente nei paesi.

"Desidero, infine, ringraziare il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il consigliere comunale Walter Pilloni, che hanno saputo cogliere la bontà del nostro lavoro, i donatori, grandi e piccoli, i volontari e tutti i soggetti che a vario titolo fanno parte della nostra rete di solidarietà e che rendono possibili tutte le nostre attività per garantire la sopravvivenza di tanti bambini a tutte le latitudini" ha concluso Vittorio Doria Lamba.

Cosa fa Flying Angels Foundation

Flying Angels Foundation è un’organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine.

Flying Angels Foundation assiste bambini provenienti da tutto il mondo e bisognosi di delicate cure specialistiche: acquista per loro e per i loro familiari i biglietti aerei necessari a raggiungere rapidamente le strutture ospedaliere più adeguate oppure finanzia il volo di equipe mediche specializzate che possano risolvere più casi assieme direttamente in loco. Collabora continuativamente con importanti organizzazioni umanitarie che segnalano le situazioni più urgenti e con numerosi medici dei principali ospedali pediatrici italiani. Per le situazioni cliniche gravissime, per cui un volo su un aereo di linea è impossibile, si ricorre ad aerei con attrezzature mediche e personale sanitario dedicati per assistere i piccoli in volo. Nel caso in cui ci sia la necessità, la Fondazione fornisce il proprio supporto per le pratiche burocratiche richieste dagli uffici consolari italiani di tutto il mondo, aprendo i contatti e fornendo la documentazione necessaria per il rilascio dei visti.

Flying Angels Foundation fornisce un servizio specializzato a supporto delle organizzazioni non profit che si occupano di sanità pediatrica: dal 2012 a oggi, collaborando con oltre 100 organizzazioni non profit italiane e internazionali, Flying Angels ha raggiunto oltre 2400 bambini di quasi 80 paesi del mondo, finanziando oltre 4.500 biglietti aerei, tra cui quelli relativi a oltre 80 missioni mediche che si sono recate direttamente nei paesi.