Fioritura narcisi, torna lo spettacolo (e i controlli "anti saccheggio"a) nel Parco dell'Antola

Macchie di candido bianco e pallido giallo che fanno capolino da una distesa verde: maggio è il mese della fioritura dei narcisi nel parco dell’AnTola, e nei giorni scorsi moltissime persone hanno voluto approfittare del momento per

Una sorta di “Hanami” tutto ligure, che ha reso il parco dell’Antola famosissimo non solo in Liguria, un’eccellenza che lo stesso ente parco ha voluto celebrare scegliendo proprio un narciso come parte del suo logo. E organizzando una serie di escursioni guidate per ammirare la fioritura senza causare danni, cosa che spesso avviene e che ha spinto il parco ad aumentare i controlli e carabinieri forestali e guardie ambientali a tenere d’occhio i prati, area protetta, soprattutto nei weekend.

Vietatissimo, infatti, passare con due o quattro ruote sui crinali dell’Antola - in passato sono fioccate multe per parcheggi selvaggi sul prato della Casa del Romano - altrettanto vietato cogliere i narcisi, quantomeno in numero superiore a cinque: lo stabilisce una legge regionale del 1989 (la numero 9) integrata poi dalla 28/2009.

La norma stabilisce che è consentito raccogliere “non più di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura”, e che “gruppi e comitive organizzate composte di oltre dieci persone non possono complessivamente raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma”, con riferimento al patrimonio floristico spontaneo della regione. I narcisi sono inseriti in una tabella in cui presenziano anche orchidee, iris e genziana.