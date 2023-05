Le begonie tornano a colorare le Caravelle

Allestimento estivo per le Caravelle davanti a piazza della Vittoria, sono infatti in corso le operazioni per la messa a dimora delle begonie. A darne notizia è Aster, che si sta occupando dei lavori.

"Si sono annunciate con un buon acquazzone, ma non aspettano altro che il sole d’estate per dar bella mostra di sé - spiega Aster - ecco le begonie delle Caravelle, le protagoniste indiscusse dello storico ordito davanti a Piazza della Vittoria. Sono in programma proprio in questi giorni le operazioni di messa a dimora delle piantine per la stagione estiva, che avranno - da qui a settembre - l’importante compito di raccontare a tutti, con i colori delle loro fioriture, il viaggio per mare della Nina, della Pinta e della Santa Maria".

Bianco per le vele, rosso per la croce di San Giorgio: questa l’accoppiata cromatica che ci accompagnerà per la stagione estiva, fino alla prossima turnazione prevista in autunno, in accordo con la stagionalità delle fioriture. "I nostri giardinieri - conclude Aster - sono all’opera per completare il più in fretta possibile questa meravigliosa cartolina floreale, immagine iconica della genovesità, di mare e di terra".