La svolta del Governo, dal 31 marzo stop allo stato di emergenza

La fine dello stato d'emergenza era un auspicio di molti, anche in Liguria, alla luce dell'ottimo andamento della campagna vaccinale e della discesa della curva pandemica. Il governatore ligure Giovanni Toti aveva chiesto un intervento del Governo per semplificare il quadro normativo sulle quarantene, il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all'ospedale San Martino, aveva chiesto invece lo stop allo stato d'emergenza alla luce dei recenti dati sulle vaccinazioni.

Ora il Governo ha deciso, lo stato di emergenza scadrà il 31 marzo 2022 e non sarà ulteriormente prorogato. A partire da quella data ci saranno importanti cambiamenti nella gestione della pandemia e, in particolare, sulle restriziono attualmente in vigore.

Il primo effetto sarà la fine delle quarantene da contatto nelle classi. Le scuole rimarranno sempre aperte e non ci sarà più l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 dentro le aule, mentre all'aperto cesserà completamente l'obbligo di indossare le mascherine in tutta Italia.

Ci saranno cambiamenti importanti anche nella disciplina del super green pass, il premier Draghi ha dichiarato che in un primo momento cesserà l'obbligo di avere la certificazione verde rafforzata per le attività all'aperto. Sarà peranto libero l'accesso ad eventi sportivi, spettacoli e fiere, una notizia importante per Genova in vista degli eventi della primavera, come Euroflora.

Il super green pass rimarrà invece obbligatorio, almeno fino al 15 giugno, per le attività al chiuso. Quindi l'accesso a bar e ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine sarà limitato solo a chi ha completato il ciclo vaccinale oppure è guarito dalla malattia. Le limitazioni rimaranno probabilmente in vigore anche per i mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza.

Senza stato di emergenza il Governo non potrà più adottare gli ormai noti Dpcm (decreti del presidente del consiglio dei ministri) per emanare provvedimenti di urgenza per far fronte alla crisi sanitaria. Saranno revocati i colori delle Regioni per indicare il livello di rischio pandemico e cesserà il monitoraggio settimanale della pandemia effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità.

La fine dello stato di emergenza fa cessare anche l'operatività della struttura commissariale, il generale Figliuolo continuerà però a lavorare con il Ministero della Salute, istituzione a cui torneranno buona parte dei poteri fino ad oggi esercitati dal commissario straordinario all'emergenza.

Dal 1° aprile ci saranno cambiamento anche per lo smart working, infatti senza stato d'emrgenza il ricorso a questa forma di lavoro dovrà essere disciplinata da singoli accordi tra dipendente e azienda. Infine gli stadi potranno tornare al 100% della capienza.