Scuole, ultima campanella in Liguria: le date della maturità e del calendario 2024-2025

Suona tra oggi e domani, in Liguria, la campanella dell'ultimo giorno di scuola, uno degli appuntamenti più attesi per 160mila studenti. La fine dell'anno scolastico, nella nostra regione, è ufficialmente fissata per domani, sabato 8 giugno, ma si ferma oggi l'attività di molti istituti che non prevedono lezioni il sabato. Eccezion fatta per le scuole dell'infanzia che chiuderanno sabato 29 giugno.

“La fine di ogni anno scolastico porta con sé un nuovo inizio e questo momento rappresenta una tappa importante nel percorso di formazione dei nostri giovani – commentano il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana e l’assessore alla Scuola Simona Ferro –. Quanto imparato tra i banchi di scuola li aiuterà a guardare con fiducia e speranza al futuro. Il nostro Paese e la nostra regione hanno bisogno di giovani preparati e motivati, pronti a costruire un domani migliore. Siamo al fianco di tutti gli studenti che sosterranno gli esami nelle prossime settimane. Uno speciale ringraziamento al personale scolastico e ai docenti”.

L'esame di Stato: quando inizia, toto-tracce per la prima prova

Finite le scuole, sarà l'ora dell'esame di Stato, la cosiddetta maturità che coinvolgerà gli studenti all'ultimo anno di licei, istituti tecnici e professionali.

Si parte mercoledì 19 giugno alle 8,30 con la prima prova, il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Ed è già da un po' che impazza il toto-tracce, per capire quali temi dovranno affrontare gli alunni. A essere quotati D'Annunzio e Pirandello, Ungaretti e Montale, e poi l'attualità con il conflitto tra Israele e Palestina, l'intelligenza artificiale ma anche ricorrenze storiche come il delitto Matteotti, ottant'anni fa, o la figura di Robert Oppenheimer, fisico a cui si deve la costruzione della prima bomba atomica, di cui si celebrano i 120 anni dalla nascita (e di cui si è parlato molto anche grazie al film di Cristopher Nolan vincitore di sette premi Oscar).

Si prosegue il 20 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, ed è infine previsto il colloquio orale.

Il calendario scolastico del prossimo anno: quando ricomincia la scuola

In Liguria ci si rivede a settembre, precisamente lunedì 16, quando suonerà la prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado. Le lezioni, secondo quanto previsto dal calendario scolastico regionale, termineranno poi martedì 10 giugno 2025 (a eccezione della scuola dell'infanzia che chiuderà le porte il 30 giugno).

Le lezioni saranno poi sospese tutte le domeniche, l'1 novembre (Festa di Ognissanti), l'8 dicembre (Festa dell'Immacolata, domenica), dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie ed Epifania), dal 17 al 21 aprile (vacanze pasquali), il 25 aprile (Festa della Liberazione), dall'1 al 3 maggio (Festa del lavoro e relativo ponte), il 2 giugno (Festa della Repubblica), eventualmente, nel giorno dedicato al santo patrono cittadino. In totale,

il calendario prevede 207 giorni di lezione, che si ridurranno a 206 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono cittadino cada in un giorno di scuola.