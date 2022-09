Croce sul monte Fasce, approvato il finanziamento per sostituirla

Sul Fasce risorgerà la croce. Non sarà la stessa, abbattuta quattro anni fa da una bufera di vento e pioggia, ma una fedele riproduzione.

A comunicarlo è il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo: "Abbiamo avuto conferma che il Comune finanzierà al 50% il nuovo posizionamento e il rimanente 50% la curia".

Imminenti, dunque, l'inizio dei lavori per la rimozione della vecchia croce e a seguire, il posizionamento di quella nuova. Per raggiungere l'obiettivo rimane anche aperta la raccolta fondi organizzata dalla Pro Loco di Apparazioni, anche alla luce del caro vita e dell'aumento del costo delle materie prime.

"La croce del Fasce sarà illuminata e sarà un faro per tutti noi genovesi - spiega Bogliolo - Non vediamo l’ora che sia di nuovo in piedi. Ringrazio chi ha lavorato a questo risultato".

La croce in ferro dominava Genova dal 1936 e, nel tempo, era diventata un simbolo sia per i genovesi sia per i cattolici, che credono abbia protetto la città durante la seconda Guerra Mondiale. Con i suoi 14 metri di altezza il momumento è stato sradicato dal vento durante un'allerta meteo del 29 ottobre 2018.