Tpl, Comune e Italferr siglano il contratto per la progettazione dei “quattro assi di forza”

A sei mesi dall’aggiudicazione della gara, Italferr ha siglato il contratto con il Comune di Genova per la progettazione definitiva del progetto dei “ quattro assi di forza ” che andranno a rivoluzionare il trasporto pubblico locale genovese.

Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, si è aggiudicata il progetto con un raggruppamento di imprese composto da Technital Società per Azioni, E.T.S. Engineering and Technical Service e A.B.D.R Architetti Associati. La gara prevede lo sviluppo del sistema degli assi di forza bidirezionali per il trasporto pubblico locale, articolato sulle principali direttrici del Levante, della Valbisagno, del Centro e di Ponente.

Il nuovo sistema di mobilità sostenibile si estenderà su oltre 90 chilometri nei due sensi di marcia, di cui il 70% in sede propria, e andrà a integrare l’attuale sistema di trasporto pubblico cittadino. Il progetto prevede un sistema filoviario che impiegherà 145 nuovi veicoli.

L’attività di progettazione definitiva durerà 90 giorni ed è destinata a concludersi nel mese di agosto 2021, ed è propedeutica all’avvio delle attività successive legate alla gara della Progettazione Esecutivi ed Esecuzione Lavori con l'obiettivo di iniziare i primi cantieri a fine 2021.

Il contratto vale 4,5 milioni di euro. Italferr svilupperà tracciato, sottostazioni elettriche, depositi, parcheggi e diversi studi (esercizio, geologia, sismica e archeologia, BIM).

«La firma del contratto rappresenta un fondamentale step amministrativo per l'avvio della fase operativa del progetto, spina dorsale dell'intera vision sulla mobilità sostenibile di questa amministrazione - ha detto l'assessore comunale ai Trasporti, Matteo Campora - I risultati di progettazione sono attesi entro 90 giorni durante i quali verranno valutate anche eventuali osservazioni o proposte migliorative - continua Campora - Obiettivo prioritario del Comune, a valle del lavoro di Italferr, rimane quello di far partire entro la fine anno anche le attività propedeutiche all'assegnazione della progettazione esecutiva e l'avvio dei cantieri».