VIDEO | Film Paolo Villaggio, l'attore che interpreta De André canta "Ho un guasto d'amore" al Genoa Women

Un gradito fuori programma per le calciatrici del Genoa Women che nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre, si stavano allenando al campo dell'Arenzano e si sono ritrovate a cantare "Ho un guasto d'amore" di Bresh con l'attore che interpreta Fabrizio De André in "Com'è umano lui", il film sulla vita di Paolo Villaggio prodotto per la Rai da Oceans Productions.

Proprio nei pressi dell'impianto sportivo, infatti, stamattina si sono svolte alcune riprese del lungometraggio che nei panni del celebre attore - come riportato da GenovaToday - vede il genovese Enzo Paci (che in queste settimane si può vedere su Rai Uno con "Blanca", dove interpreta il commissario Bacigalupo). Le location, scelte con la collaborazione di Genova Liguria Film Commission, si trovano a questo link.

Come è risaputo, Villaggio era molto amico del cantautore Fabrizio De André e, tra un ciak e l'altro, l'attore che interpreta Faber non ha resistito ed è andato a trovare le ragazze del Genoa Women con la chitarra: tutti insieme hanno cantato "Ho un guasto d'amore" di Bresh, ormai l'inno del Genoa da qualche anno. Alla fine c'è stato spazio anche per intonare qualche brano di De André come "Il pescatore".

Un siparietto che ha divertito molto le ragazze della prima squadra della femminile rossoblù, che attualmente gioca in serie B, e un'emozione per tutti: per le calciatrici che hanno concluso l'allenamento cantando e per l'attore che interpreta De André che ha svelato la sua fede genoana. E probabilmente la scena sarebbe piaciuta molto anche a Faber che, come risaputo, era un grande tifoso del Genoa.

Nel corso della giornata le riprese - che hanno interessato l'area vicina al campo sportivo e il lungomare che, ironia della sorte, porta proprio il nome di Fabrizio De André - continueranno a svolgersi nel Comune di Arenzano, spostandosi in zona Terralba e nel teatro piccolo Il Sipario Strappato.

