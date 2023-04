Film Commission: 333 produzioni assistite nel 2022, 135 nei primi tre mesi di quest'anno

Mentre il 2021 è stato l'anno della svolta, il 2022 è quello della conferma per Genova Liguria Film Commission, che ha presentato i risultati dell'anno scorso e l'andamento dei primi tre mesi del 2023. Qui tutti i numeri.

La Liguria si conferma terra da fiction e non solo: da "Petra" a "Masantonio", da "Sopravvissuti" a "Blanca", da "The Serpent Queen" a "The Good Mothers" fino a "Hotel Portofino" e altro ancora, a conferma che la nostra regione è appetibile per le produzioni in quanto, nel raggio di pochi chilometri - come aveva spiegato la presidente della Film Commission Cristina Bolla a GenovaToday - si può contare su una quantità elevata di panorami e scenari, dal mare ai monti.

I risultati di Genova Liguria Film Commission sono stati ufficialmente presentati a Portofino, alla presenza della presidente Cristina Bolla, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, del sindaco della cittadina Matteo Viacava, dell'assessore al Marketing Territoriale del Comune di Genova Francesca Corso e altre personalità. Proprio a Portofino, nel marzo 2024, arriva la seconda edizione - completamente rinnovata - del Digital Fiction Festival, che sarà dedicato alle serie tv girate in Liguria.

"Le produzioni realizzate in Liguria - commenta Toti - oltre ad avere un notevole riscontro diretto dal punto di vista economico e occupazionale, portano le immagini della nostra regione negli schermi di milioni di persone, contribuendo a promuovere la Liguria e, quindi, alla crescita costante del turismo, altro fattore di enorme rilevanza per lo sviluppo dei territori. Il lavoro che stiamo portando avanti per rendere la Liguria sempre più protagonista, anche grazie alla presenza agli eventi di settore come l'American Film Market, il più importante evento del settore svoltosi nel novembre scorso, sta dando i suoi frutti: anche il 2023 infatti si annuncia come un anno di ulteriore crescita delle produzioni in Liguria". "La crescita di questo settore - spiega Benveduti - è frutto di un lavoro puntuale, in sinergia con la Genova Liguria Film Commission, di pianificazione delle risorse del Fesr che ci ha permesso, con più di 6 milioni di euro investiti, di generare più di 11 milioni di euro di investimenti e il coinvolgimento di 590 professionalità liguri in oltre 1100 giornate di riprese. Un impegno che rafforzeremo con la nuova programmazione Fesr 2021-2027".

I numeri del 2022: ricadute sul territorio per 9 milioni di euro

Tra i dati del 2022 di Genova Liguria Film Commission si trovano 333 produzioni assistite, 535 giornate di preparazione e 847 giornate di riprese per un totale di 1382 giornate di produzione (quasi 200 in più rispetto al 2021), collaborando con player provenienti - oltre che naturalmente dall'Italia - da Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Stati Uniti in forte crescita e Turchia. Sono stati 6.198 i collocamenti attivati (di cui circa 2.000 con professionisti liguri) per il reclutamento delle maestranze sui set, per un totale di ben 27.510 giornate di lavoro. Salgono a 20.430 le notti d’albergo, mentre le ricadute economiche dirette sul territorio superano globalmente i 9 milioni di euro, per un valore complessivo delle produzioni stimato in circa 27 milioni di euro. Sono 88 i Comuni liguri in cui le produzioni hanno lavorato: insomma la Liguria è sempre più set, da ponente a levante, dalla costa all’entroterra.

Significativi almeno tre risultati: le giornate di lavoro, che segnano un incremento di +9.114 rispetto al 2021 (in cui erano 18.396), le notti d’albergo (+7.895 rispetto alle 12.535 del 2021) e i collocamenti (+1.503 rispetto ai 4.695 del 2021).

"Lo scorso anno abbiamo collaborato direttamente alle riprese di 15 lungometraggi e di 12 serie tv: un risultato travolgente e mai raggiunto - dice Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. Tradotto: le grandi produzioni, italiane ed estere, 'risiedono' e lavorano sempre di più a Genova e in Liguria. Pre-produzione e riprese durano per più tempo, i contingenti delle troupe sono più ampi. Sintomo che questo territorio genera e attrae progetti sempre più ambiziosi e di prima fascia; e che la nostra scena cinematografica si rafforza, spostandosi in direzione della stabilità. Tutti i dati sono in crescita, a dimostrazione che sono maturate sia le nostre azioni di marketing territoriale, sia il rinnovato patto sinergico con le produzioni, soprattutto con i top player nazionali e internazionali, come dimostra anche l'attenzione che riceviamo nei grandi festival e mercati, come Los Angeles, Berlino, Cannes, Venezia, Roma e Londra".

I dati dei primi mesi del 2023 e le prospettive

Anche le tendenze per il 2023 sono buone: "Con oltre 135 le produzioni assistite nei primi mesi dell’anno, siamo un enorme cantiere. A febbraio abbiamo collaborato, tra le altre, alle riprese di 'Blanca', ma a seguire sono già in calendario diversi film internazionali e altre due grandi produzioni targate Rai. Al tempo stesso si moltiplicano le società europee e le major americane che si affacciano con interesse al nostro territorio. E cresce l’attenzione delle piattaforme, come Netflix".

Da inizio anno ai primi di aprile i numeri raccontano di 135 produzioni assistite, 70 giornate di preparazione e 199 giornate di riprese per un totale di 269 giornate di produzione. 1317 i collocamenti attivati (di cui circa 416 con professionisti liguri) per il reclutamento delle maestranze sui set, per un totale di 6193 giornate di lavoro e oltre 3608 notti d’albergo. Le ricadute economiche dirette sul territorio superano gli 1,7 milioni di euro, per un valore complessivo delle produzioni stimato in circa 3 milioni di euro. Da inizio 2023 sono 40 i Comuni liguri in cui le produzioni hanno lavorato.

Infine, è atteso prima dell’estate il bando 2023 a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive di Regione Liguria / Filse. In continuità con le call pubblicate negli ultimi anni, il bando finanzierà un’ampia varietà di opere audiovisive, con una particolare attenzione a lungometraggi, serie tv, documentari. Prevista, inoltre, una misura speciale per l’attrazione di produzioni nazionali e internazionali.