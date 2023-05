Il tempo incerto non ferma la fiera di Santa Zita: migliaia di persone alla Foce

Nonostante il tempo incerto migliaia di persone si sono riversate tra le strade del quartiere Foce per la tradizionale fiera di Santa Zita nella giornata di domenica 30 aprile 2023. Anche quest’anno i genovesi non hanno voluto mancare all’appuntamento con una delle fiere più sentite e importanti per la città che ha animato le strade con circa duecento banchi di merci varie e produttori.

"Il tempo incerto di oggi - commenta l’assessore al commercio, alle Proloco e alle tradizioni Paola Bordilli - non ha scoraggiato i genovesi che anche quest’anno non hanno voluto rinunciare alla fiera di Santa Zita. È stato molto bello quest’oggi vedere migliaia di genovesi girare tra i banchi, a dimostrazione che eventi come questi sono sentiti sia dai cittadini che dai commercianti. E con piacere molte persone hanno anche partecipato ai tradizionali Vespri e processione per le vie della Foce assieme alla Parrocchia e alle Confraternite.Ringrazio tutti i Genovesi e non che hanno partecipato a questa Festa del quartiere e chi ha reso possibile l’organizzazione della fiera".

La tradizione della devozione a Santa Zita è risalente nel tempo ed è una testimonianza dello stretto legame tra il culto della santa e la tradizione commerciale, discendente dalla comunità di mercanti lucchesi presenti nel quartiere sin dal Medioevo. Nel quartiere di Borgo Pila presente anche il banco della Parrocchia di Santa Zita, protettrice di casalinghe, domestiche e panificatori.