Fiera di Sant'Agata da record: superati i numeri dell'ultima edizione pre covid

La tradizionale fiera di Sant’Agata è tornata proprio nel giorno delle celebrazioni dell’omonima santa, il 5 febbraio, registrando un'affluenza da record: l’evento, atteso e sentito dai genovesi, ha portato anche quest’anno - dall'apertura dei banchi alle 8 e per tutto il pomeriggio - migliaia di persone nel quartiere di San Fruttuoso. Insomma, è stata una buona occasione per fare acquisti, passeggiare e curiosare tra i circa 600 banchi con tipologie merceologiche varie, dai generi alimentari con specialità regionali all'abbigliamento, dalle calzature agli immancabili oggetti per la casa e giocattoli per bambini, fino alle piante.

"Quest’anno Sant'Agata è tornata nel suo fine settimana tradizionale - ha detto l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli - e la risposta dei genovesi è andata anche oltre le nostre aspettative. Complice anche il meteo sono stati migliaia i genovesi che hanno visitato la fiera e, dal colpo d'occhio e dalle prime stime degli operatori, si può affermare che i numeri di quest'anno superano l'edizione 2020, l’ultima pre covid".

"Voglio ringraziare nuovamente - conclude l'assessore - chi ha lavorato duramente per rendere questa giornata possibile, organizzando le postazioni e la viabilità del quartiere di San Fruttuoso".