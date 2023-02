Fiera di Sant'Agata, le modifiche alle linee Amt e alla viabilità

Domenica 5 febbraio 2023 torna nel quartiere di San Fruttuoso la tradizionale Fiera di Sant'Agata con un'ampia l'offerta commerciale, tra prodotti artigianali, prelibatezze gastronomiche, oggettistica, piante e fiori e molto altro per quello che è ormai un appuntamento irrinunciabile nell'inverno genovese. Per l'occasione sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità e anche di percorso per le linee bus (da inizio a fine servizio), eccole nel dettaglio, come da comunicazione di Amt.

Fiera di Sant'Agata, le modifiche ai bus

Linee 18, 18/ e 618

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide e piazza Verdi dove riprendono regolare percorso.

i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide e piazza Verdi dove riprendono regolare percorso. Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi dove riprendono regolare percorso.

Linee 37, 680 e 683

Il percorso delle linee è regolare; in direzione monte viene istituita una fermata provvisoria in corso Sardegna, prima dell’incrocio con via Giacometti.

Linea 46

Direzione Terralba : i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba, piazza Terralba dove riprendono regolare percorso in direzione via Donghi.

: i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba, piazza Terralba dove riprendono regolare percorso in direzione via Donghi. Direzione Donghi: i bus giunti in piazza Terralba proseguono per via Torti dove riprendono regolare percorso.

Linea 48

Direzione Molassana : i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti (fermata provvisoria), corso Sardegna dove riprendono regolare percorso.

: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti (fermata provvisoria), corso Sardegna dove riprendono regolare percorso. Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 67 e 89 percorsi limitati in piazza Terralba

Direzione piazza Terralba : i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba e piazza Terralba dove effettuano capolinea provvisorio.

: i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba e piazza Terralba dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione via Donghi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguiranno per via Torti dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 84

Direzione Centro : i bus, giunti al termine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede dove riprendono regolare percorso.

: i bus, giunti al termine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede dove riprendono regolare percorso. Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna effettuano fermata provvisoria prima dell’incrocio con via Giacometti e proseguono per via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena dove riprendono regolare percorso.

Linea 385

Direzione via Torti : i bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Solari (di fronte al n° 24 rosso).

: i bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Solari (di fronte al n° 24 rosso). Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Solari, proseguono per via Savelli dove riprendono regolare percorso.

Linea 604

Direzione Terralba : i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide dove riprendono regolare percorso.

: i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina Di Robilant, svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide dove riprendono regolare percorso. Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, corso Europa, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba dove riprendono regolare percorso.

Linee 48, 82, 356 e 656

In direzione monte viene istituita una fermata provvisoria in piazza Giusti in sostituzione della fermata soppressa di corso Sardegna angolo con via Giacometti.

Modifiche alla viabilità per la Fiera di Sant'Agata

Domenica 5 febbraio tutto il giorno e fino alle ore 4 di lunedì 6 febbraio 2023.

Divieto di circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti in:

Via de Paoli, per tutta l’estensione;

Via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale;

Via Paggi tratto compreso tra via Casoni e via San Fruttuoso;

Via Tomaso Pendola, per tutta l’estensione;

Via Paolo Giacometti per tutta l’estensione (eccetto veicoli trasporto Pubblico Locale fino alle ore 01:30 del 05.01.2023);

Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato;

Corso Galileo Galilei, per tutta l’estensione;

Via Giovanni Torti tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro;

Via Filippo Casoni, per tutta l’estensione;

Piazza Giovanni Martinez, per tutta l’estensione;

Piazza Manzoni nella parte lato mare;

Via Michele Novaro tratto compreso tra la via Giacometti e la via Toselli;

Corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra la via Giacometti e la via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione;

Via Vittoria Giorni, per tutta l’estensione;

Piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente;

Divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in:

Via Pietro Toselli tratto compreso tra piazza Martinez e via Novaro;

Via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra via S. Fruttuoso e via Torti;

Via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo Resa Villa Migone e la villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso dalla villa Migone fino alla via dell’Albero D’Oro (compresa);

Via Vitale tratto compreso tra il civ 2 nero ed il civ 12 nero;

Passo Resa di Villa Migone, per tutta l’estensione;

Via G.B. d’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto;

Via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione;

In via San Fruttuoso è istituito:

il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con la Via dell’Albero d’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito;

il divieto di circolazione nel tratto compreso tra la Via Imperiale e la Via dell’Albero d’Oro;

In via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti.

In via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese

In via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra via Novaro e piazza Martinez;

Per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Novaro stessa;

In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti.

In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli;

In Via Cambiaso è istituito il senso unico alternato a vista fino all’intersezione con piazza Manzoni;

Sono temporaneamente istituite fermate degli autobus adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico locale: