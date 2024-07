Le modifiche al traffico per la fiera di San Pietro a Pra'

Domenica 7 luglio torna la tradizionale fiera di San Pietro a Pra’, un appuntamento che da tradizione si svolge nella domenica successiva alla ricorrenza del patrono di Pra’, san Pietro, e che ospiterà circa 80 banchi di merci varie e generi alimentari su via Sciesa e nelle vie limitrofe.

In occasione dei festeggiamenti del patrono, il Civ Pra’ Insieme di Confcommercio, con il sostegno del Comune di Genova, in collaborazione con il Comitato per la valorizzazione del Ponente e degli Operatori economici di Pra’, ha organizzato tre giorni di iniziative e intrattenimento in piazza Sciesa.

Giovedì 4 luglio, dalle 19, si partirà con l’acciugata a Palmaro, presso il cinema, a cura del Borgo Palmaro.

Venerdì 5, alle 18, ci sarà l’apertura degli stand gastronomici e alle 21, sempre in piazza Sciesa, il concerto degli Stratagemma (pop/rock/disco/dance). Sabato 6 torneranno i mercatini creativi in via Fusinato con l’anticipazione degli stand gastronomici alle 17, alle 21, in piazza Sciesa concerto della tribute band a Vasco Tropico del Blasco. Donenica invece la grande festa si concluderà con lo spettacolo pirotecnico intorno alle ore 23.

Le modifiche alla viabilità per la fiera di San Pietro

È istituito il doppio senso di circolazione veicolare nel tratto a monte di piazza Sciesa tratto compreso tra via Ramellina e via Pironi, dalle 6 alle 23 di domenica 7 luglio e fino a cessate esigenze. È disposta la chiusura al transito veicolare e l’interdizione della sosta, dalle 6 alle 23 di domenica e fino a cessate esigenze in via Pra’, nel controviale dal civico 54 rosso e fino all’intersezione con via Capoverde. È disposta la chiusura al transito veicolare e interdizione della sosta, dalle 6 alle 23 di domenica e fino a cessate esigenze, nel perimetro dello stabile civico 18 di piazza Sciesa (caserma dei Carabinieri).