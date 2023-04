Fiera del libro, edizione speciale per Genova Capitale 2023

Fino a domenica 21 maggio 2023, piazza Matteotti ospita l'edizione primaverile della Fiera del libro, che vede protagonisti 24 banchi. In occasione di Genova Capitale del libro 2023, l'associazione Fiera del libro ha deciso di presentare una serie di iniziative, che verranno ospitate in piazza Matteotti durante la fiera stessa.

Gli appuntamenti, intitolati LeggendoGenova, ruoteranno intorno a incontri con autori liguri e si terranno presso la Stanza della poesia di piazza Matteotti:

29 aprile ore 16: Ugo Moriano, Escursione fatale, Fratelli Frilli Editori.

5 maggio ore 16: Franco Venturelli, Il Genoa che non vidi, Coedit.

6 maggio ore 16: Maria Masella, Mariani e il secondo colpo, Fratelli Frilli Editori.

8 maggio ore 17.30: Anna Orlando, curatrice di Pieter Paul Rubens, Palazzi di Genova, Abscondita

13 maggio ore 16: Enzo Marciante, Piccola grande Guida di Genova, Coedit. –

16 maggio ore 18: Andrea Ferrando, Andrea Parodi, appennino genovese, Andrea Parodi Editore.

18 maggio ore 18: Bruno Morchio, La fine è ignota, Rizzoli.

20 maggio ore 17: Isabella Pileri Pavesio, Del silenzio del vento, De Ferrari Editore, firmacopie presso i nostri spazi.

Oltre agli appuntamenti letterari sono previste visite guidate gratuite della città che si possono prenotare scrivendo a sfogliandogenova@gmail.com . Le visite sono curate da Claudia Bergamaschi dell’Associazione Genova in mostra e saranno divise in due percorsi:

Il Centro Storico; le "tante" Genova che si svilupparono nei secoli, rivissute attraverso le pagine di scrittori genovesi e stranieri.

La città moderna: scrittori e poeti che hanno creato la nostra contemporaneità dall' ottocento a oggi.

Date dedicate al Centro Storico:

Sabato 6 maggio ore 15 - Domenica 7 ore 16 - Martedì 9 ore 16 - Venerdì 12 ore 18 - Domenica 21 ore 10.

Date dedicate alla città moderna:

Venerdì 5 ore 16- Sabato 13 ore 18 - Domenica 14 ore 10 - Giovedì 18 ore 16

Domenica 21 ore 17.

In occasione dei Rolli Days, inoltre, la Fiera dedicherà uno spazio alla bibliografia essenziale per approfondire il patrimonio culturale cittadino. In collaborazione con Palazzo Ducale, ai possessori dei biglietti delle mostre in atto, verranno applicati degli sconti sugli acquisti effettuati alla Fiera del Libro che resterà aperta dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 19.30 e il venerdì e il sabato dalle 9 alle 23.