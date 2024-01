Fibromialgia, farmaci gratis in Liguria anche nel 2024

La giunta regionale ha deliberato anche per il 2024, con uno stanziamento di 80mila euro, la gratuità dei trattamenti farmacologici per le persone affette da fibromialgia: "Un primo aiuto è già stato l'anno scorso dalla nostra Regione - spiega Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega - che continua quindi anche ora, in attesa che questa patologia possa venire riconosciuta per legge nazionale tra quelle invalidanti e che si possano avere cure e farmaci gratuitamente per chi ne soffre".

La fibromialgia è una patologia cronica, invalidante, che colpisce soprattutto donne in età fertile e lavorativa. In Liguria sono circa 700 le persone in cura e fondamentale è la diagnosi precoce per poter trattare in modo adeguato la malattia. I sintomi sono: dolori diffusi, stanchezza, mancanza di sonno, fino a un forte calo del tono dell’umore.

Gli 80mila euro in arrivo dalla Regione andranno a coprire le necessità per l’acquisto di farmaci analgesici e miorilassanti di classe C, destinati ai malati.