Arriva la fibra ottica: modifiche alla viabilità a Sestri Levante

A Sestri Levante partiranno lunedì 15 gennaio i lavori per la posa dell’infrastruttura interrata di contenimento dei cavi di fibra ottica per l’allaccio del sito 5G a Santa Vittoria, in località Villa Ponzerone.

Per consentire tale intervento sono previste modifiche alla viabilità ordinaria: a partire da lunedì 15 gennaio, verrà interrotto il traffico veicolare dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 dal ponte sul torrente Gromolo al civico 14 per cinque giorni lavorativi; successivamente verrà interrotto dal civico 14 al civico 10 per tre giorni lavorativi e infine, dal bivio per il civico 10 fino al cimitero di Santa Vittoria per due giorni lavorativi.

Per tutta la durata degli interventi, sarà vietata la sosta nell’area compresa tra i civici 10 e 14 al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori.

"L'implementazione della rete 5G nelle frazioni meno centrali di un territorio riveste un'importanza strategica significativa, poiché rappresenta un passo cruciale verso l'abbattimento delle disparità digitali ampliando le opportunità di connettività ad alta velocità, che aprono la strada a una serie di benefici per i cittadini. Nei prossimi giorni si verificheranno alcuni disagi per i residenti in località Villa Ponzerone, che desidero ringraziare anticipatamente per la pazienza e la collaborazione" commenta il sindaco Francesco Solinas