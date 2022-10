Ai giardini Luzzati una fiaccolata per la pace

"Give peache a chance": si chiama come la celebre canzone di John Lennon la manifestazione che si terrà domani - sabato 15 ottobre - ai giardini Luzzati per chiedere la pace. Appuntamento alle ore 21, chi vorrà partecipare potrà portare con sé una candela da accendere. Per l'occasione saranno spente le luci dei giardini.

Candele accese "per testimoniare l'essere uomini e donne per la pace. Senza confondere tra aggressore e aggrediti, ma senza cedere all’indifferenza o ai sentimenti di impotenza - scrivono gli organizzatori - con tutta la forza di ricostruire una comunità di pace. Consapevoli che davanti al rischio atomico la sola risposta realistica è quella di chiedere innanzitutto il cessate il fuoco. Di non accettare, a distanza di mesi, l’ineluttabilità della guerra e la sua escalation".

Dalla piazza del centro storico, con questa azione simbolica, arriverà la richiesta alle istituzioni a tutti i livelli e all'Europa di costruire un'azione di pace, come forma di impegno civile singolo e collettivo.