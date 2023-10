Al via il Festival della Scienza: novità e ospiti dell'edizione 2023

Torna a Genova, per la 21esima edizione, il Festival della Scienza, da giovedì 26 ottobre a domenica 5 novembre 2023: la prima giornata vede la lectio magistralis dell'artista Michelangelo Pistoletto, "La formula della creazione", e la conferenza spettacolo "Cantiere Fabbrica del Mondo" dell'attore e regista Marco Paolini.

I numeri dell'edizione 2023 della kermesse parlano di 239 eventi articolati in 97 conferenze, 86 laboratori, 26 mostre, 3 spettacoli, 27 eventi speciali. In 11 giorni, la manifestazione coinvolge 300 scienziati e personalità illustri italiani e stranieri e quasi 350 tra enti, associazioni, aziende ed editori che hanno partecipato alla composizione del programma. Altri 45 eventi fanno parte della sezione Extra Festival, un’offerta integrativa per il pubblico del Festival.

Per quanto riguarda le prenotazioni, sono state raggiunte le 100mila per gli eventi e in arrivo ci sono 30mila studenti di circa 1200 classi da tutta Italia.

Il fil rouge degli eventi è la parola chiave scelta per l'edizione 2023, "Impronte", che abbraccia molti ambiti di conoscenza: dalla genetica alle neuroscienze, dalla biometrica alla paleontologia, dall’astronomia all’archeologia, ma soprattutto che fa riflettere sull’impronta ecologica e sulle tematiche della sostenibilità. Qui il programma completo.

Le novità: "Gen Z al Festival", Capitale del Libro, progetto Raise

Per coinvolgere e avvicinare sempre più giovani alle discipline scientifiche, quest’anno la manifestazione amplia ulteriormente l’offerta della scorsa edizione, promuovendo l’iniziativa Gen Z al Festival: tutte le conferenze del Festival sono gratuite per gli under 18, per gli studenti universitari e per gli iscritti ai percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (Its Academy) realizzati dalle Fondazioni Its della Liguria.

In occasione di Genova Capitale del Libro 2023, nel palinsesto delle conferenze del festival trova spazio il progetto "Leggere di scienza", dedicato al valore della lettura come strumento per avvicinarsi alla scienza: sedici incontri coinvolgenti con gli autori italiani dei più recenti libri di divulgazione scientifica in collaborazione con sedici diversi editori.

In più, per la prima volta in occasione del Festival si presenta al pubblico Raise, progetto di rete coordinato da Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Italiano di Tecnologia e Università di Genova con il supporto di Regione Liguria, nell’ambito del Pnrr. Raise, che coinvolge 25 partner, affronta temi come le tecnologie urbane per favorire l’inclusione, i nuovi dispositivi robotici e ambienti intelligenti per le persone fragili, ma anche le tecnologie di sviluppo e monitoraggio per gli ambienti umani e marini.

I protagonisti

Tanti i protagonisti del festival, provenienti da varie discipline scientifiche. Tra gli ospiti spiccano Brian Cox, noto divulgatore scientifico e fisico delle particelle, che affronta il tema dei buchi neri; il cosmologo Thomas Hertog, collaboratore di Stephen Hawking, discute delle leggi cosmiche; Betti Hartmann e Aneta Wojnar si concentrano sulle intuizioni in cosmologia e sul ruolo delle donne nelle discipline Stem.

Le scienze archeologiche sono rappresentate da Marcella Frangipane ed Elisabetta Boaretto, che esplorano le civiltà antiche e l'interazione con l'ambiente. Marco Avanzini si occupa di icnologia, lo studio delle tracce umane.

La genetica è al centro dell'attenzione con Giuseppe Remuzzi, che parla dell'origine umana e delle malattie rare, e Alessandro Aiuti, che tratta dell'HIV. La sperimentazione animale è affrontata da Roberto Sitia e Giuliano Grignaschi.

La neuroscienza è rappresentata da Michela Matteoli, Robert Stickgold, Antonio Zadra e Luisa De Vivo, che si concentrano sulla plasticità cerebrale, i sogni e il sonno.

L'impronta ecologica è un tema importante, con scienziati come Enrico Giovannini, Luca Savarino, Paolo Vineis, Giorgio Vacchiano e Roberto Danovaro che esplorano la crisi climatica e la biodiversità.

Il festival tratta anche di intelligenza artificiale con conferenze su algoritmi, robotica e computer quantistici. I fenomeni naturali sono oggetto di studio di Carlo Doglioni, Franco Farinelli e Andrea Giuliacci.

Beatrice Mautino e Matteo Miluzio portano la scienza online al festival, mentre Vincenzo Schettini e altri noti divulgatori affrontano vari argomenti scientifici. La superconduttività e il futuro dell'Europa nell'ambito delle onde gravitazionali sono discussi da esperti del settore.

Infine, Francesco Barberini, giovane ornitologo, insieme ad altri esperti, si dedica allo studio degli uccelli marini e dei loro sensi straordinari.