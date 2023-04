Festival della Scienza 2023, apre il bando animatori per la ventunesima edizione "Impronte"

Impronte sarà il tema della futura edizione del Festival della Scienza, la rassegna di divulgazione scientifica che dal 2003 anima palazzi e vie di Genova. Quest’anno si terrà dal 26 ottobre al 5 novembre 2023 e avrà bisogno, come in tutte le altre edizioni, di nuovi animatori che accolgano e coinvolgano il pubblico di adulti e bambini. Ed ecco perché il Festival ha già lanciato il bando di candidatura, con scadenza il 1 giugno 2023.

I divulgatori scientifici e gli animatori sono il cuore pulsante del Festival della Scienza e rendono possibile la creazione di team che daranno vita agli eventi. Dalla prima edizione, gli animatori sono stati oltre diecimila. Sono stati fondamentali per raggiungere l’obiettivo primario del Festival: celebrare le meraviglie della scienza, raccontandola in modo interattivo e coinvolgente, in un confronto aperto e libero da un approccio accademico.

Chi ha già lavorato nelle precedenti edizioni del Festival, riceverà le istruzioni per la ricandidatura direttamente tramite posta elettronica. Il seguente bando di candidatura è dedicato esclusivamente ai nuovi candidati, interessati al profilo di animatore o di animatore scientifico.

Chi supera la fase di preselezione verrà contattato telefonicamente dallo Staff Coordinamento Animazione per fissare la data del colloquio attitudinale. A seguito del superamento della selezione, sarà necessario partecipare ad un percorso di formazione obbligatoria (non retribuita, indicativamente della durata di 8 ore per gli animatori scientifici e di 4 ore per gli animatori).

La mansione è retribuita e i dettagli saranno spiegati in fase di colloquio. Non sono previste agevolazioni per vitto e alloggio né a copertura delle spese di viaggio.

Ecco i due profili richiesti:

Festival della Scienza, l'animatore scientifico

Grazie alle sue conoscenze e alle buone capacità relazionali e comunicative, accompagna i visitatori lungo il percorso espositivo delle mostre dove illustra i contenuti, gestisce l'interazione e arricchisce la visita con spiegazioni e approfondimenti.



Requisiti:

Età compresa tra i 19 e i 35 anni

Studente universitario, laureato o dottorando

Buone conoscenze scientifiche per gli studi effettuati o per una passione coltivata autonomamente

Buone competenze digitali (digital hard skills o digital soft skills) per gli studi effettuati o per una passione coltivata autonomamente

Esperienze pregresse nel campo dell'animazione (anche non scientifica) con bambini e ragazzi in età scolare e/o adulti

Esperienze pregresse nella comunicazione e nello sviluppo di contenuti digitali

Comprovate capacità di relazione con il pubblico



Cliccare qui per candidarsi come Animatore scientifico

Festival della Scienza, l'animatore

Si occupa dell'accoglienza del pubblico nelle mostre, laboratori ed eventi sponsor, della vendita dei biglietti e della pianificazione delle visite, degli aspetti organizzativi di conferenze e spettacoli, della gestione dei flussi. Fornisce anche indicazioni e informazioni sul programma e sui luoghi fisici e virtuali del Festival supportando il visitatore nell'organizzazione del proprio percorso in presenza e/o a distanza. Ecco i requisiti necessari.

Età compresa tra i 18 e i 35 anni

Diplomato, studente universitario, laureato

Esperienze lavorative pregresse a contatto con il pubblico in occasione di mostre/fiere/convegni o in occasione di eventi pubblici

Ottime doti comunicative, disponibilità e pazienza

Capacità di problem solving

Attitudine al lavoro di gruppo

Abilità a gestire grandi flussi di visitatori

Cliccare qui per candidarsi come Animatore