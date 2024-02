A Genova il festival del postporno: "Parliamo di sesso e abbattiamo i tabù"

Genova capitale del porno, anzi del postporno, tra arte, eros e sociologia: è l'ambizioso progetto del circolo Nuova Cinematografica Gioiello, rinato più di un anno fa dalle ceneri di un ex cinema a luci rosse, poi rimasto senza casa, ma non senza idee e programmi anche perché nel frattempo ha riunito intorno a sé più di tremila tesserati. Non mancherà come sempre un pizzico di provocazione per formare e informare infrangendo i tabù, parlando liberamente di corpo, relazioni, salute e sessualità per poi arrivare a riflettere su cultura e società.

Se il progetto principale è in arrivo per il prossimo autunno, un "antipasto" è previsto proprio nei prossimi giorni con "Amuse bouche", dal 29 febbraio al 3 marzo: quattro giorni di proiezioni, presentazioni libri, talk, call fotografiche e dj set con diversi partner. Si va dal Cineclub Nickelodeon al coordinamento Liguria Rainbow passando per Bookmorning e altri. Tra gli ospiti, Emanuele Pontali, direttore dell'Unità di malattie infettive dell'ospedale Galliera, Mariella Popolla, professoressa a contratto dell'Università di Genova e la scrittrice Alice Scornajenghi. Non avendo ancora una casa, le location sono itineranti: dal Prisma Studio al cineclub, da La Claque a palazzo Bronzo. "Ma nonostante il nostro essere ancora nomadi - spiega il regista Matteo Alfonso, una delle anime della Nuova Cinematografica Gioiello - siamo riusciti a fare rete con tante altre realtà, è una cosa commovente e, per Genova, penso anche abbastanza nuova. E la risposta che abbiamo avuto dalle persone è straordinaria".

Cos'è il postporno

Ma cos'è il postporno e in cosa è diverso rispetto alla pornografia tradizionale? "Il postporno - risponde Alfonso - è un porno politico, indipendente, sfugge a definizioni e categorizzazioni, serve a informare e parlare senza tabù né censura, diventa uno strumento di formazione volto anche a contrastare vecchie dinamiche di potere malsano o patriarcale".

Diverse le formule sperimentate dal collettivo finora, e che faranno parte del programma di "Amuse bouche", come le selezioni di più corti da proiettare intervallati da drink e chiacchiere in tranquillità: "Il risultato sono state conversazioni rilassate tra bolle di pubblico che difficilmente si incontrano, superando le divisioni ad esempio generazionali. Il nostro pubblico è eterogeneo, diciamo che ci sono due terzi di ventenni e un terzo che comprende la fascia tra over 40 e addirittura over 70".

Per avvicinarsi all'appuntamento di fine febbraio, il collettivo ha inaugurato una rassegna settimanale a palazzo Bronzo con vari ospiti, tra cui Kristian Petersen, direttore del Berlin Porn Festival e docente all'Università di Berlino.

Obiettivo: un festival vero e proprio in autunno

Dopo la quattro giorni di "Amuse bouche" l'obiettivo è organizzare un vero e proprio festival del postporno in autunno, "La prima volta", facendo rete con altri eventi internazionali: "Genova capitale del postporno - scherza (ma non troppo) Alfonso - in memoria di colui che ci ha ispirati e a cui abbiamo dedicato i nostri primi passi, il pornologo genovese Michele Capozzi. Se andrà come speriamo sarà un momento trasformativo, una dichiarazione di intenti, una scommessa sulla controcultura".

Il tutto lottando contro i pregiudizi: "Il porno viene sempre associato allo sporco, al volgare, a volte anche alla violenza. Ma il nostro è uno spazio protetto con un'atmosfera conviviale, chi ha intenzioni diverse viene allontanato. Vogliamo un festival multidisciplinare che si occupi di temi sociali, con la convinzione che analizzando il nostro rapporto con la sessualità sia possibile analizzare anche la società stessa. Forse non è un concetto sempre facile da spiegare ma le persone che sono venute a trovarci si sono sempre mostrate molto interessate".